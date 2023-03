La AHT replica a Puy du Fou que no cree que haya una necesidad "imperiosa" de ampliar la capacidad hotelera en Toledo

TOLEDO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT) ha considerado que no hay una necesidad "imperiosa" en la ciudad de construir más hoteles, a pesar de que este lunes el director del parque temático Puy du Fou España, Erwan de la Villéon, pedía a los empresarios hoteleros de Toledo que inviertan y construyan más plazas hoteleras, toda vez que la disponibilidad de camas en la capital regional se queda pequeña para recibir a todos los visitantes que pasan por las instalaciones del parque.

El presidente de la AHT, Tomás Palencia, y el secretario de la organización, Valentín Salamanca, han considerado, a preguntas de los medios durante la presentación este martes de la jornada 'Cocina viajera', que las plazas hoteleras en la capital regional son "más que suficientes" para las necesidades de la ciudad.

Valentín Salamanca ha reconocido que "hay momentos puntuales" en los que "puede ser que haya una necesidad de plazas", pero ha recordado que "un año tiene doce meses y una semana tiene siete días, no siempre hay espectáculos nocturnos y no siempre Puy du Fou está funcionando al cien por cien".

Salamanca ha explicado que en la Ciudad Imperial hay, según datos a 31 de diciembre del año pasado, 7.976 plazas hoteleras y extrahoteleras, mientras que en toda la provincia se extienden hasta las 13.788. "El número no es tan pequeño", ha apuntado.

Además, el secretario de la AHT ha recordado que en la ciudad actualmente cuenta con "dos o tres proyectos" hoteleros en el Casco Histórico, además de otro en la zona del Baño de la Cava.

"Si Puy du Fou trae un congreso de 4.000 personas no podemos atenderle, pero es un momento puntual. Para el día a día no me parece que sea así, porque no es Toledo capital sino el hospedaje de un radio de 80 kilómetros a la redonda, que prácticamente también es Madrid, y hay plazas hoteleras más que suficientes", ha concluido.

De su lado, Tomás Palencia ha reconocido que Puy du Fou tiene "una influencia muy grande" en el entorno y que tiene acceso a congresos "multitudinarios, muy grandes", pero también considera que hay suficientes plazas en la ciudad.

No obstante, ha reconocido que si alguien quiere "coger el testigo" de la petición de De la Villéon "bienvenido sea", abriendo los brazos a cualquier proyecto.