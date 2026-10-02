Aike arremete contra un equipo de Gobierno que "vende" que ha iniciado cosas en Guadalajara que no ha hecho en tres años

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GUADALAJARA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Aike en el Ayuntamiento de Guadalajara, Susana Martínez, ha arremetido este viernes contra el equipo de Gobierno municipal, porque se ha dedicado tres años a "vender" y a hablar cosas que "no han hecho" ni han iniciado.

Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de Guadalajara, Martínez ha considerado "una maravilla oír todos esos hechos históricos" relatados previamente por la alcaldesa, Ana Guarinos, que "dice que somos referente, pero no sé en qué", se ha preguntado.

Dicho esto, ha asegurado que los "titulares que venden" desde el equipo de Gobierno "no se corresponden para nada con la realidad de esta ciudad", que está "más sucia que nunca", con "enseres, coches abandonados en las calles y plagas de ratas y cucarachas".

Repasando algunas de las acciones municipales, se ha referido al nuevo contrato de autobuses, del que ya se habló en junio de 2024, y que llegado octubre de 2026 "los autobuses urbanos siguen sin contrato" y "ni han mejorado las líneas, ni hay nueva flota de autobuses, ni hay transporte a los polígonos", al margen de que lo que se ha generado es "malestar en la plantilla, una huelga, el estado cochambroso de las marquesinas, los autobuses destartalados y continuos retrasos y averías en las líneas".

En materia de vivienda, la portavoz de Aike ha destacado que el equipo de Gobierno habla de alquiler asequible "pero nunca dicen las condiciones, los precios, los criterios de acceso. No lo dicen porque es vergonzoso, porque cuando ustedes hablan de viviendas para jóvenes, estamos hablando de 700 euros, y eso no es un alquiler asequible y eso no es vivienda y eso no solucionada nada".

Martínez se ha referido a la obra del Cardenal González de Mendoza, donde "los titulares son una Guadalajara más verde, más accesible, más humana" cuando la verdad es que "esta obra, que va a costar más de 10 millones de euros" --"más que el nuevo parque de bomberos"--, "no aporta nada". "Es una plataforma de hormigón que no sirve absolutamente para nada", pero "siguen adelante con algo que nadie entiende".

En opinión de la edil, el equipo de Gobierno habla de cosas que han iniciado "en el mejor de los casos" pero que no han hecho, en una estrategia de "autobombo constante" pero "no avanzan y eso hace que el malestar de la ciudadanía vaya en aumento", con acciones como el "sablazo a los vecinos" que ha supuesto el IBI.

"NO SOLO DE TOROS VIVIMOS EN GUADALAJARA"

Igualmente, ha lamentado que pongan "más empeño, más tiempo y más dinero" en cosas como los encierros, cuando hay "muchas otras cuestiones que son importantísimas" en la ciudad, porque "no sólo de toros vivimos en Guadalajara y su sexto encierro les emociona mucho a ustedes, pero eso no es gestionar para la gente, no es hacer para la gente".

"Sí que les reconozco algo que están haciendo con muchísimo esmero, que es cabrear y desilusionar a la ciudad, a las vecinas y vecinos", ha concluido Susana Martínez, quien también se ha dirigido al portavoz de Vox, Víctor Juan Morejón, para reprocharle que en tres años y pico de mandato no han visto "eso de que han venido ustedes a trabajar".

Ha criticado, al respecto, que Vox detalle "logros" como "que la gente sale a tomar cervezas y que los restaurantes están llenos y que la gente baila en las verbenas" cuando eso "no son políticas de la administración local".

"La buena noticia", ha concluido la portavoz de Aike, "es que dentro de seis meses hay elecciones y que en mayo del 2027 la gente de esta ciudad podrá cambiar el rumbo de Guadalajara y que hay alternativas".