Aike Denuncia La Parálisis Del Mercado De Abastos Y Anuncia Una Moción Para Reactivar Los Puestos Vacíos. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Aike ha denunciado este lunes la situación de "abandono" y "falta de gestión" que, a su juicio, sufre el Mercado de Abastos de Guadalajara, seis años después de su rehabilitación integral, y ha anunciado que va a elevar una moción al próximo pleno municipal para exigir su reactivación.

Así lo han trasladado en una convocatoria de prensa celebrada en el propio mercado la concejala y portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Susana Martínez, y su compañero de partido Jorge Riendas, quienes han criticado que, pese a una inversión superior al millón de euros, las dos plantas superiores del edificio siguen sin uso y numerosos puestos de la planta baja permanezcan vacíos y sin licitar.

Martínez ha calificado esta situación como "un ejemplo claro de la desidia, de la paralización que sufre la ciudad y, sobre todo, de la falta de trabajo y de proyecto".

"Han pasado tres equipos de gobierno distintos y seguimos con un edificio municipal perfectamente rehabilitado, en pleno centro, sin actividad comercial ni vida", ha lamentado.

La portavoz de Aike ha señalado directamente al actual equipo de Gobierno municipal, del PP y Vox, por no haber impulsado ninguna solución en los dos años y medio de mandato.

"En este tiempo no han avanzado nada, no han hecho absolutamente nada, mientras se habla de dinamizar el centro", ha afirmado, subrayando que el mercado cuenta con "475 metros cuadrados de posibilidades" que siguen desaprovechadas.

Por su parte, Jorge Riendas ha criticado el modelo de gestión defendido históricamente por el Ayuntamiento, basado en una gran concesión ligada a la restauración, que, según ha recordado, "ha fracasado ya en cinco ocasiones".

"Aquí hay gente interesada en montar un negocio, pero cuando preguntan se les dice que no se va a sacar a licitación. Si no sacas los puestos, luego no puedes decir que el mercado no funciona", ha señalado.

Riendas ha defendido un modelo centrado en el mercado de abastos tradicional, con licitaciones individuales de los puestos, apoyo al emprendimiento y protagonismo del producto local.

"Si esto es un mercado de abastos, ¿por qué no lo estamos utilizando como mercado, con producto de proximidad y de kilómetro cero?", se ha preguntado, apostando también por recuperar el mercadillo semanal en el entorno como medida de dinamización.

Desde Aike han recordado que los comerciantes actuales son "supervivientes" de años de obras y promesas "incumplidas" y han denunciado la falta de diálogo del Ayuntamiento con ellos.

En este contexto, la formación llevará al próximo pleno municipal una moción para instar al equipo de Gobierno a licitar los puestos vacíos, facilitar las condiciones de alquiler y poner en marcha un proyecto real que devuelva la actividad a este espacio emblemático de la ciudad.