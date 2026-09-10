Aike presenta doce alegaciones al Perim de Guadalajara y critica que PSOE, PP y Vox no hayan aportado ninguna

Grupo Municipal AIKE. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Aike ha presentado doce alegaciones al Plan Especial de Reforma Interior y Mejora (Perim) del Casco Histórico y barrios colindantes de Guadalajara y ha criticado que ningún otro grupo municipal, PSOE, PP o Vox, haya presentado aportaciones durante el periodo de exposición pública.

La formación ha considerado especialmente llamativa esta ausencia al tratarse, a su juicio, de un documento que marcará el modelo urbanístico del centro de la ciudad durante las próximas décadas.

El portavoz de la formación Aike, Jorge Riendas, ha cuestionado que los grupos políticos no hayan planteado propuestas sobre un documento que afecta a cuestiones como la vivienda, los solares, la movilidad o el espacio público. "Es el momento de actuar de los políticos, de decir la ciudad que ellos tienen imaginada", ha señalado, para preguntarse "para qué queremos a los concejales" si se limitan a asumir las decisiones técnicas. "Es muy fuerte", ha precisado.

Entre las doce alegaciones planteadas por Aike figuran la incorporación al Perim de criterios y actuaciones ya recogidos en otros planes municipales, como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el Plan de Infraestructuras Verdes y Biodiversidad y el Plan de Arbolado. La formación reclama que las futuras ordenanzas urbanísticas contemplen, entre otras cuestiones, itinerarios peatonales, zonas verdes y criterios para proteger el arbolado.

Aike también plantea introducir medidas de adaptación al calor y de permeabilidad del suelo, mediante sistemas urbanos de drenaje sostenible, así como facilitar las comunidades energéticas.

En materia de vivienda propone regular nuevos modelos como el 'cohousing', el 'coliving' y los usos híbridos que permitan compatibilizar residencia y actividad laboral. Entre sus propuestas figuran asimismo la planificación de aparcamientos disuasorios, la posibilidad de dar usos temporales a solares vacíos como zonas verdes, espacios infantiles o aparcamientos provisionales y la reserva de espacios para puntos de recarga de vehículos eléctricos.

En relación al barrio de las Casas del Rey, Aike propone estudiar la habilitación de las plantas bajas porticadas actualmente sin uso para generar nuevas viviendas y destinar los recursos obtenidos a la rehabilitación energética de los edificios, la eliminación de amianto y la mejora de la accesibilidad y de las zonas verdes. La formación municipalista reclama además un régimen transitorio que evite que la tramitación del Perim paralice actuaciones que cumplan la normativa vigente y defiende una mayor participación ciudadana en el proceso.

Así, Susana Martínez, única concejal de la formación, ha insistido en que el objetivo no debe ser únicamente facilitar la construcción de vivienda, sino garantizar "qué ciudad va a quedar", con una mayor masa verde, suelo permeable y espacios habitables.

El periodo de información pública del Perim fue ampliado hasta el 28 de agosto para facilitar la presentación de alegaciones. El documento afecta al Casco Histórico y a barrios colindantes y pretende establecer el marco urbanístico para la transformación de este ámbito.

Aike ha defendido finalmente que el documento sea objeto de debate y consenso político antes de su aprobación definitiva y ha reclamado que se facilite a la ciudadanía el acceso a los planos y a la documentación para poder conocer el modelo de ciudad que plantea y qeu se lleve a Pleno por ser un asunto importante.