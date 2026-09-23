Aitana Sánchez-Gijón, Pepón Nieto, Els Joglars e Yllana, en el teatro de Valdepeñas este otoño

Aitana Sánchez-Gijón, Pepón Nieto, Els Joglars e Yllana, en el teatro de Valdepeñas. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valdepeñas ha programado una amplia oferta cultural de otoño en el Teatro Auditorio Municipal 'Francisco Nieva', que incluyen nombres de primer nivel y obras reconocidas por el público y por la crítica.

Aitana Sánchez-Gijón, Pepón Nieto, Els Joglars e Yllana, se subirán próximamente a las tablas del teatro de Valdepeñas, que acogerá funciones como 'Malquerida', 'La pasión infinita', 'We love disco', 'El retablo de las maravillas' o 'Donde mueren las palabras', entre otras.

La teniente de alcalde de Cultura y Turismo, Vanessa Irla, ha señalado que se trata de una "programación viva" sujeta a incorporar nuevas actividades a las ya fijadas en el calendario para los próximos meses. "Como siempre intentamos traer una programación variada, trayendo teatro para diferentes gustos, alguna propuesta divertida y musical, exposiciones que dan cabida a nuestros artistas y otras propuestas que vienen de fuera, y otras actividades en las que colaboramos con diferentes colectivos culturales de la localidad a los que les damos las gracias", ha subrayado.

La programación, ha señalado, arrancará el viernes 2 de octubre con el monólogo teatral y coloquio 'Te lo dedico', a cargo de Belén Orihuela, de la Compañía de Teatro de Blanca Marsillach, con acceso gratuito. La retirada de invitaciones ya se puede realizar en el Centro Cultural 'La Confianza'.

El viernes 16 y sábado 17 de octubre será el turno de 'El Eunuco', a cargo del GAL El Trascacho, con dirección de José María Abarca y ayudantía de dirección de Francisco Ramón Moya. La obra, versión libre de Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez basada en la comedia clásica de Terencio, propone una divertida historia de enredos amorosos ambientada en la antigua Atenas. Las localidades para 'El Eunuco' tienen un precio de 5 euros y pueden adquirirse a través de la plataforma online Giglon y en el Centro Cultural La Confianza.

La programación continuará el viernes 23 de octubre, con 'Donde mueren las palabras', obra finalista del Premio Nacional de Literatura Dramática 2020. Dirigida por Ángel Caballero, cuenta en su reparto con Ángel Caballero, Marcos Orengo (protagonista de 'Valle Salvaje'), Iván Montes ('El secreto de Puente Viejo') y David Trabuchelli. Las entradas tendrán un precio de 15 euros y estarán disponibles en Giglon y La Confianza.

Vanessa Irla ha señalado que un día después, el sábado 24 de octubre, el Teatro Auditorio 'Francisco Nieva' acogerá el XLVII Festival de Arte Flamenco de Valdepeñas 'Ciudad del Vino', una cita que reunirá a destacados nombres del panorama flamenco. El cartel contará al baile con La Lupi, una de las bailaoras más reconocidas y expresivas del panorama actual; al cante, con Antonio Reyes, Alfredo Tejada y José M. Fernández; y a la guitarra, con Curro de María y Antonio Carrión, acompañados al compás y las palmas por Tate Núñez y Ramón Reyes.

SÁNCHEZ-GIJÓN Y NIETO

Ya en noviembre, ha destacado que el jueves 5, llegará a Valdepeñas 'La pasión infinita', dirigida por José Troncoso, cuenta con un reparto integrado por Pepón Nieto, Claudio Tolcachir, Ana Labordeta y Avelino Piedad, con Lola Barroso al piano. La función reflexiona sobre los sueños, la vocación y los límites a los que una persona está dispuesta a llegar para perseguir aquello que desea. Las entradas tendrán un precio de 15 euros y estarán disponibles en Giglon y La Confianza.

El viernes 13 de noviembre será el turno de Els Joglars, que presentará 'El retablo de las maravillas'. La propuesta, con dirección artística de Albert Boadella, parte del conocido entremés de Miguel de Cervantes para construir una sátira contemporánea.

La programación continuará el viernes 4 de diciembre con 'Malquerida', con un destacado reparto encabezado por Aitana Sánchez-Gijón, junto a Juan Carlos Vellido, Lucía Juárez, Goizalde Núñez, José Luis Alcobendas, Dani Pérez Prada, Alex Mola y Antonio Hernández Fimia. El espectáculo recupera el drama rural de Jacinto Benavente, estrenado en 1913, para trasladar al escenario una historia marcada por el amor prohibido, los celos, la violencia y las tensiones familiares. Las entradas tendrán un precio de 15 euros y podrán adquirirse en Giglon y La Confianza.

La programación cultural del año concluirá el viernes 18 de diciembre con 'We Love Disco', una propuesta de Yllana Producciones que invita al público a realizar un viaje por algunos de los grandes éxitos musicales de las décadas de los 70, 80 y 90. Las entradas tendrán un precio de 15 euros.

TEATRO INFANTIL Y EXPOSICIONES

La teniente de alcalde de Cultura ha añadido que los más jóvenes también podrán disfrutar de diferentes propuestas con actividades concertadas con los centros educativos de infantil y primaria. El 8 de octubre se representará 'Insectus', una fábula musical que utiliza el mundo de los insectos como escenario para contar una historia divertida, colorida y llena de aventuras. La segunda propuesta llegará el 24 de noviembre con 'El Principito', una adaptación teatral del clásico de Antoine de Saint-Exupéry.

Además, ha apuntado que la programación cultura también ofrecerá diversas exposiciones que arrancarán el 23 de octubre con la exposición '25 años, una historia en imágenes' de ROSAE, que podrá visitarse hasta el 20 de noviembre.

El 27 de octubre la exposición fotográfica '13 Miradas de Solidaridad. 13 sensibilidades', organizada por la Plataforma del Voluntariado de Castilla-La Mancha. Del 11 de noviembre al 4 de diciembre será el turno de la exposición de pintura organizada por la Peña Taurina 'El Burladero'. La fotografía contemporánea tendrá también un espacio destacado con la celebración del VIII Premio Internacional de Fotografía Contemporánea PHOCO'26, cuya exposición podrá visitarse del 11 de diciembre al 24 de enero de 2027.

El programa incorpora además una propuesta vinculada a las artes escénicas y al diseño con la exposición 'Vestuario Cascanueces' de Héctor Caro, que podrá visitarse del 17 de diciembre al 15 de enero de 2027. Por último, el calendario expositivo se completará con 'Cavilaciones', del escultor José Lillo, que permanecerá abierta del 18 de diciembre al 29 de enero de 2027.

OTRAS ACTIVIDADES

Irla ha avanzado que entre otras actividades la programación incluye las presentaciones literarias de Desahuciado Ángel, de Juan José Guardia, el 9 de octubre; Tan temprano, de Alfredo Sánchez, el 28 de octubre; y La fe en el mar. Poesía completa, de Juan Pedro Carrasco, el 20 de noviembre.

El programa incluye también el XI Concurso Nacional de Fandangos, organizado por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Flamenca 'Fosforito', el 17 de octubre. Los días 11 y 12 de noviembre tendrán lugar las conferencias de la Peña Taurina 'El Burladero', mientras que del 13 al 15 de noviembre se celebrará el Congreso de Sociología.

La música tendrá especial protagonismo en el Teatro Auditorio 'Francisco Nieva', con los conciertos en honor a Santa Cecilia de la Agrupación Musical 'Maestro Ibáñez', el 21 de noviembre, y de la Unión Musical 'Ciudad de Valdepeñas', el 28 de noviembre.

La programación navideña se completará con el Festival de Villancicos del Coro Rociero Santo Cristo, el 12 de diciembre a las 20.30 horas, y los Conciertos de Navidad de la Agrupación Musical 'Maestro Ibáñez', el 19 de diciembre, y de la Unión Musical 'Ciudad de Valdepeñas', el 26 de diciembre.