Albacete abre los plazos para solicitar pases de acceso a la zona de tráfico restringido durante la Feria de 2026

El Ayuntamiento abre los plazos para solicitar pases de acceso a la zona de tráfico restringido durante la Feria de 2026. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los residentes afectados por las restricciones de tráfico durante la Feria de Albacete ya pueden solicitar sus pases para acceder a los garajes en el entorno del Recinto. Las solicitudes para carga y descarga podrán realizarse desde el 1 de agosto.

El concejal de Feria de Albacete, Francisco Navarro, ha recordado que como todos los años se va a implantar un sistema de control de accesos para vehículos en las calles con tráfico y estacionamiento restringido del entorno del Recinto Ferial, Paseo Ferial y Plaza de Toros.

Las personas residentes que necesiten acceder a esa zona para estacionar sus vehículos en sus garajes deberán solicitar un pase de acceso para cada matrícula que deseen autorizar. Este pase únicamente permite el acceso al garaje, sin autorizar la parada ni el estacionamiento en la vía pública dentro de la zona de seguridad.

No obstante, como todos los años se permitirá la entrada de turismos para acceder al párking de Calle Feria por la Calle Hermanos Jiménez cruce con Calle Velarde, sin que en este caso tengan que solicitar autorización previa, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La afluencia masiva de personas a la Feria y alrededores hace necesario ese control de tráfico, que también afecta a los establecimientos comerciales del entorno, que deberán asimismo solicitar un pase de vehículo exclusivamente para la carga y descarga dentro del horario permitido, de 9.30 a 14.00 horas.

Además, los vehículos de distribución que necesiten acceder a la zona de Feria para realizar tareas de carga y descarga podrán hacerlo previo pago de la tasa correspondiente. El acceso estará permitido en el horario comprendido entre las 7.00 y las 12.00 horas, y de forma extraordinaria se permitirá el estacionamiento entre las 12.00 y las 16.00 horas en Arquitecto Julio Carrilero, junto a los Ejidos de la Feria, accediendo exclusivamente por la calle Velarde.

El concejal ha añadido que "como novedad significativa, este año se continuará con la implantación del registro de Monturas y carruajes, que comenzó a realizarse en la pasada Feria 2025. El registro seguirá las mismas pautas que el registro de vehículos".

Para facilitar el trámite a los vecinos, quienes solicitaron y recibieron el pase por correo electrónico el año anterior recibirán una solicitud de renovación por este mismo medio. Esa comunicación incluirá un enlace a un formulario web donde podrán confirmar sus datos y las matrículas registradas el año pasado, así como añadir nuevas o eliminar las que ya no correspondan.

El envío de los correos comenzará hoy lunes 20 julio, y las personas que lo reciban podrán acceder al formulario para completar el trámite desde ese momento hasta el domingo 17 de agosto, fecha en la que se cerrará esta opción.

NUEVAS SOLICITUDES Y RENOVACIÓN DE PASES

A partir del 17 de agosto se abrirá el proceso para quienes no hayan realizado la renovación o deseen presentar nuevas solicitudes, unificando ambos trámites. Las solicitudes pueden hacerse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento mediante le trámite habilitado al efecto hasta el 17 de septiembre. También presencialmente en las dependencias de la Policía Local hasta el 4 de septiembre, en horario de 9.00 a 14.00 horas, salvo fines de semana, y los días 5 y 6 de septiembre de 9.00 a 14.00 horas. Durante los días de Feria se presentarán las solicitudes en el Retén de Feria del Colegio Isabel Bonal, en horario de 07.00 a 23.00 horas.

La Policía Local y Emisalba atenderán cualquier consulta o aclaración sobre el procedimiento de obtención de pases en el teléfono 618302739 (también WhatsApp), o por e-mail en accesosferia@emisalba.com a partir del 23 de julio.

El concejal ha recordado que "se trata de un trámite gratuito y obligatorio para los pases de residentes y establecimientos comerciales de la zona, ya que no se permitirá el ingreso a la zona de seguridad a los vehículos que no dispongan de un pase válido"

Las acreditaciones para el acceso de vehículos de distribución de mercancías a los recintos controlados deberán hacerse en la sede electrónica del Ayuntamiento, del 1 de agosto al 17 de septiembre.

CALLES A LAS QUE AFECTA EL RECINTO CONTROLADO

Las vías urbanas incluidas en la zona de seguridad con restricciones de tráfico son: García Más (números pares del 2 al 24); Raimundo Lulio (todos los números); Ibáñez Ibero (todos los números); Hernán Cortés (pares del 12 al 24 e impares del 1 al 27); Feria (pares del 36 al 78 e impares del 39 al 137); Avenida. de los Toreros (pares del 2 al 38); Manuel Jiménez Diaz "Chicuelo II" (números del 1 al 13); Granada (pares del 2 al 10 e impares del 1 al 7); Tarrasa (Todos los números); Orense (impares del 1 al 3); Pontevedra (pares del 1 al 4); Avenica Julio Carrilero (pares del 44 al 88 e impares del 39 al 65); Hermanos Jiménez (pares del 2 al 10 e impares del 1 al 5); Daoiz (números del 1 al 3); Espoz y Mina (números del 1 al 8)

Por otra parte, el concejal ha avanzado que "para esta Feria vamos a mejorar el control y registro de carruajes y cabalgaduras, que haremos de forma digital, por lo que no hay opción a renovar los registros del año anterior y es necesario hacer una solicitud nueva de registro".

Se permitirá el acceso del 8 al 17 de septiembre de 12.30 a 16.30 horas, con entrada por la calle Velarde/Avenida Arquitecto Carrilero (Acceso 2) y Avenida. Arquitecto Carrilero/Avenida de los Toreros (Acceso 3). El domingo de la ofrenda de flores a la Virgen sólo podrán tener entrada por el Acceso 2.

La zona para paseo de caballos y de carruajes es la de los Ejidos, frente a las casetas de la Cuerda, entre las vías de emergencia R-3 y R-2. Siguen, en el sentido de las aguas del reloj, por la Avenida Arquitecto Julio Carrilero, para volver a entrar a los Ejidos por la vía de emergencia E-3, E-4 hasta llegar a la R-4. Este recorrido, en la zona de los Ejidos, está señalizado con el signo de una herradura y carteles indicadores.

Para el paseo a caballo y enganches se exige que los animales de montura y los enganches posean un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 150.000 euros, y debe llevarse en lugar visible la autorización concedida.

La participación en la cabalgata ecuestre está condicionada al registro de carruajes y cabalgaduras, y el incumplimiento del registro o de otras normas supondrá la anulación de la autorización de acceso a la zona y cabalgata ecuestre.