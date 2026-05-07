Albacete aplaza a este viernes la inauguración de Ferimotor y de la Feria Internacional del Queso por avisos de lluvia

Inauguración de las Ferias Fiqab y Ferimotor, en el recinto Ferial. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 7 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha anunciado la suspensión de la apertura de puertas de la XXVI edición de la Feria del Automóvil Nuevo, Usado y de Ocasión (Ferimotor), así como de la IV Feria Internacional del Queso de Albacete (Fiqab), prevista para este jueves, ante el aviso de la Aemet de nivel Naranja por lluvias y tormentas que podrían ir acompañadas de granizo.

Una decisión que el alcalde ha dado a conocer en el Recinto Ferial junto a la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, informa el Consistorio.

Según ha explicado Manuel Serrano, ante esta alerta meteorológica, que hace una hora ha escalado de amarilla a naranja, el Ayuntamiento ha suspendido no solo la inauguración de estas ferias, sino todas las actividades municipales al aire libre y ha procedido al cierre de parques y del cementerio para evitar incidentes no deseados.

El alcalde ha agradecido a los representantes de los concesionarios de coches y de motos y del Consejo regulador de la Denominación de Origen del Queso Manchego la inversión y el esfuerzo que han realizado para que Ferimotor y Fiqab sean nuevamente una realidad, así como su comprensión, lamentando que la inclemencia meteorológica haya impedido inaugurarlas este jueves.

Serrano ha indicado que seguirá muy de cerca la evolución de la climatología por si existiera alguna posibilidad de abrir las ferias al público esta tarde, al tiempo que ha ofrecido a los comités organizadores de Ferimotor y Fiqab y a los profesionales de ambos sectores la posibilidad de ampliar la apertura hasta el lunes si así lo consideran oportuno.