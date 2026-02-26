Albacete aprueba por unanimidad no conceder licencias a viviendas turísticas que no tengan acceso desde la calle

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Albacete - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE - Archivo

ALBACETE 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete no concederá licencias a viviendas turísticas que no tengan acceso independiente desde la calle, según la modificación del Plan General de Ordenación Urbana aprobada este jueves por unanimidad en el Pleno municipal.

El concejal de Urbanismo, Julián Garijo, ha informado de un cambio normativo para "clarificar una posible interpretación del Plan General". Se formaliza una norma que impide "claramente" la ubicación de pisos o apartamentos turísticos en comunidades de vecinos, para evitar molestias o problemas de convivencia con los vecinos residentes en los edificios afectados.

Sólo se autorizarán viviendas para alquiler vacacional cuanto tengan acceso directo desde la vía pública, y no cuando se acceda a ellas por el portal comunitario.

El Consejo Rector de Urbanismo ya acordó suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas para el uso hotelero en las plantas primeras y entreplantas de edificios anteriores al PGOU de 1999 que no tengan acceso independiente desde el exterior, y ha pedido al Pleno una modificación puntual del PGOU para consolidar este criterio, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En su intervención ante el Pleno, Garijo ha recordado que "la normativa urbanística actual sólo permite apartamentos turísticos en locales de edificios en planta baja, siempre que sea un uso permitido en la norma zonal donde se ubique el edificio y tengan un acceso independiente desde el exterior".

Sin embargo, mediante un criterio interpretativo de hace años podría darse el caso de admitir este tipo de licencias en entreplantas de edificios anteriores al Plan de 1999, "cuando la licencia original contemplara locales en entreplantas o primeras plantas con uso comercial o de oficinas".

Para evitar de forma tajante esa posibilidad, la modificación impulsada este jueves excluye el uso hotelero, "porque los horarios y condiciones de utilización de los apartamentos turísticos pueden ocasionar molestias al resto de vecinos. La intención es dejar meridianamente claro este asunto, para que no quepa ninguna duda de que los apartamento o pisos de este tipo deban tener siempre una entrada independiente en todos los edificios destinados a viviendas".

INFORME ANUAL DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS DIRIGIDAS AL AYUNTAMIENTO

Entre los otros puntos tratados en el Pleno municipal, destaca la aprobación del Informe anual del Sistema de Sugerencias y Quejas correspondiente a 2025, que recoge que se registraron 2.890 comunicaciones, con un incremento sobre el año anterior, sobre todo en las sugerencias.

Durante su presentación, el concejal de Proximidad, Carlos Calero, ha afirmado que "la aplicación web municipal es el canal preferido para la presentación por parte de los ciudadanos. Esta aplicación permite una trazabilidad completa, control de plazos y visibilidad interna del estado de tramitación. El sistema está implantado en 45 áreas municipales y gestionado por 109 personas en las distintas unidades administrativas".

Desde el punto de vista de la gestión, "los indicadores muestran una mejora significativa en todos los parámetros: el 93,67 % de las comunicaciones fueron cerradas en 2025 dando una respuesta a los ciudadanos, frente al 76,85 % en 2024. Las comunicaciones pendientes se reducen en un 65,14 %, pasando de 525 en 2024 a 183 en 2025. Y además aumentan las contestaciones realizadas dentro de los primeros 15 días hábiles, reduciéndose las respuestas fuera de plazo. Es decir, pese al incremento del volumen total, se mejora de forma clara la capacidad de respuesta y los tiempos de tramitación".

En cuanto a los servicios que mayor número de comunicaciones registran, destacan Salud Ambiental, Infraestructuras y Movilidad Urbana, el Instituto Municipal de Deportes y Policía Local. En todos ellos se aprecia una reducción de expedientes pendientes, lo que según el concejal "evidencia una mejora en la gestión interna".

También ha sido aprobada una Declaración Institucional con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras 2026, a propuesta del Gobierno municipal.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha adoptado un acuerdo a favor de los derechos de las mujeres y niñas con motivo del 8-M, fruto de la moción conjunta presentada por los Grupos Municipales del Partido Popular, Partido Socialista y Unidas Podemos, a instancias de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, suscrita por sus correspondientes portavoces, Rosa González de la Aleja; José González y Nieves Navarro.

POSICIÓN DE VOX

De su lado, Vox ha lamentado que el Partido Popular, "que gobierna en minoría en el Ayuntamiento de Albacete, haya decidido finamente abstenerse este jueves de una proposición presentada por este grupo municipal para prohibir el uso del burka y el niqab en dependencias municipales", iniciativa que ha votado en contra el PSOE, UP y los concejales no adscritos.

Vox ha lamentado la postura del Partido Popular, que pese a reconocer durante su intervención la existencia del problema y compartir la preocupación por la defensa de la mujer en este ámbito, no ha respaldado la moción. Desde el Grupo Municipal han expresado " sorpresa ante esta falta de apoyo, considerando que existían fundamentos suficientes para adoptar una regulación clara que refuerce la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento de los servicios públicos".

Además, ha salido adelante, con los votos del PSOE, PP y de los concejales no adscritos y la abstención de UP, la moción de Vox por la que se pedía un espacio municipal para el Movimiento Scout, ha informado este grupo municipal en nota de prensa.

PSOE

De otra parte, el Pleno ha aprobado por unanimidad la moción del Grupo Municipal Socialista para reactivar la Estrategia de prevención e intervención de la soledad no deseada tras la parálisis que ha sufrido este plan durante los últimos dos años y medio.

Según informan los socialistas, con este acuerdo, "que no ha apoyado Vox, el Consistorio se compromete a retomar el liderazgo necesario para articular una red de cuidados efectiva para las personas mayores, trabajo iniciado por el anterior Equipo de Gobierno socialista".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José González, ha explicado que, con la aprobación de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se va a dar un paso importante. "Venimos a cerrar una puerta a aquellas viviendas situadas en planta primera o entreplanta sin acceso independiente; sin embargo, no podemos ser optimistas con el tratamiento que el Equipo de Gobierno otorga a este sector. Aquí hemos cerrado una puerta, pero hemos abierto una ventana con la que no estamos de acuerdo", ha señalado González.

De esta manera, el portavoz se ha referido al criterio interpretativo aprobado en solitario por el Equipo de Gobierno en el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo el pasado 19 de febrero de 2026. Según el PSOE, esta medida aplica una interpretación particular de la Ley de Propiedad Horizontal que priva a los vecinos de la posibilidad de vetar pisos turísticos en los bajos de los edificios, incluso si dicho rechazo cuenta con el respaldo de tres cuartas partes de los propietarios.