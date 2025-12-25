Albacete celebra una Nochebuena "tranquila y sin incidencias de gravedad"

Vehículo de la Policía Local de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Albacete ha celebrado una Nochebuena "tranquila y sin incidencias de gravedad" gracias al carácter "ejemplar" de los albaceteños y albaceteñas y a la labor "profesional y comprometida" de la Policía Local.

Las incidencias más relevantes están relacionadas con la atención de servicios asistenciales, un siniestro vial y una colaboración con el Servicio contra Incendios, junto a la realización de controles preventivos de alcohol y drogas entre los conductores y la habitual comprobación de aforos y otras medidas de seguridad en establecimientos de la zona de ocio nocturno de la ciudad, según ha informado el Consistorio albaceteño en nota de prensa.

Concretamente, a las 10.58 horas, en la avenida de la Ilustración, la Policía Local ha atendido a una mujer de 77 años que finalmente ha sido trasladada al Servicio de Urgencias del Hospital General por una lesión leve en un brazo; a las 20.43 horas, en la calle del Rosario, se atendió una llamada telefónica que alertaba de la salida de humo del interior de un local sin uso comercial, contando con la intervención de los bomberos del Ayuntamiento para sofocar el pequeño fuego causado en unas bolsas de basura y cartones que estaban ardiendo; y a las 15.46 horas, en la avenida de la Estación, se atendía a un varón de 65 años que se encontraba tendido en el suelo y era trasladado por ambulancia hasta la residencia de mayores en la que está interno.

Ya por la noche, a las 0.49 horas, en la calle Quevedo se producía un siniestro vial en el que intervenían dos dotaciones de la Policía Local cuando un vehículo que se incorporaba a la circulación colisionaba contra otro estacionado, causándole daños poco importantes en la parte delantera.

Posteriormente, a la 1.56 horas, en la calle Hermanos Jiménez, el 112 envía recurso sanitario a un domicilio para asistir a un varón de 60 años que no podía respirar por una parada cardiaca, y tras ser reanimado por los servicios médicos, era trasladado en ambulancia hasta el servicio de urgencias del Hospital General.

Finalmente, a las 3.17 horas, en la calle Concepción, un varón de 36 años ha sido también trasladado a Urgencias en ambulancia para ser atendido al caerse en la vía pública y presentar una herida en la cabeza.

Como un ejemplo más del "compromiso" con la seguridad vial que mantiene durante todo el año la Policía Local y, de manera especial durante las fiestas navideñas, ha llevado a cabo un control preventivo de alcohol y drogas en la plaza Benjamín Palencia.

De los 60 vehículos controlados por la Policía Local, se han denunciado dos infracciones administrativamente por dar positivo en las pruebas de alcoholemia. Así, un varón de 37 años ha arrojado un resultado de 0,45 miligramos por litro de aire espirado, siendo denunciado administrativamente por tal motivo; y otro de 24 años que ha dado un resultado de 0,43 miligramos por litro de aire espirado.

Del mismo modo, la Policía Local ha llevado a cabo la habitual comprobación de aforos y otras medidas de seguridad en establecimientos de la zona de ocio nocturno de la ciudad, sin ninguna incidencia.