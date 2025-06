Albacete celebra su patrón, San Juan, con más de 30 actividades que tendrán lugar en 15 ubicaciones diferentes

ALBACETE 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, acompañado por la concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado la programación que el Ayuntamiento ha organizado con motivo de la festividad de San Juan, Patrón de la ciudad, asegurando que "es una cita muy esperada y profundamente arraigada en el corazón de esta ciudad".

Según ha explicado el alcalde, "la programación de San Juan 2025 se llevará a cabo en 15 ubicaciones diferentes de la ciudad, desde espacios emblemáticos como el Recinto Ferial, la Plaza del Altozano o la Terraza de Vialia, hasta calles y plazas donde se vivirá intensamente la música, la tradición y la convivencia, con más de 30 actividades entre conciertos, festivales, actos tradicionales, propuestas vecinales y eventos religiosos y taurinos, superando el centenar de artistas".

Manuel Serrano ha asegurado que "esta festividad representa esa mezcla tan nuestra entre la alegría popular y el orgullo de pertenencia, así como el carácter acogedor e intenso de los albaceteños y albaceteñas", asegurando que la seguirá potenciando con una "programación rica, pensada para todos los públicos, para todos los barrios y para todas las generaciones".

El alcalde ha animado a disfrutar de esta programación que supone "una oportunidad para celebrar, pero también para reencontrarnos", deseando que "nos una la música, el fuego simbólico, la alegría de estar juntos y nos sintamos parte de una ciudad que está más viva que nunca, orgullosa de lo que es y de lo que quiere ser".

Manuel Serrano ha agradecido a todas las personas, colectivos, asociaciones, entidades y artistas que forman parte activa de estas fiestas, así como a los técnicos municipales y al personal de la Concejalía de Cultura por su colaboración, esfuerzo e implicación para garantizar el éxito de todas las actividades programadas, asegurando que, sin este esfuerzo colectivo, sería imposible esta programación.

PROGRAMACIÓN DE SAN JUAN 2025

Por su parte, la concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha detallado la amplia y variada programación de calidad que tendrá lugar en la ciudad del 12 al 24 de este mes con motivo de la festividad del Patrón de Albacete, San Juan.

El jueves 12 de junio, a las 21.00 horas, arranca el X Festival de Jazz en la Terraza de Vialia, con la actuación de la Big Band del Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha, bajo la dirección de Agustín Lozano. Las entradas están disponibles en www.jazzvialia.com. El viernes 13, a la misma hora, continúa el festival con el grupo Cerrolobo, también en la Terraza Estación Vialia.

Este viernes, día 13, a las 19.00 horas, en la Caseta de los Jardinillos, comienza el XXXIII Festival Interbarrios con la participación de los grupos y asociaciones vecinales Ballet Abanico de la A.V. La Vereda, Ballet Jerezanas de la A.V. Hermanos Falcó, Grupo de danza infantil y juvenil de la A.V. Medicina, grupo Los Bailongos de la A.V. San Pablo, Grupo Zumba de la A.V. Carretas Huerta Marzo, Grupo Folklore de la A.V. Barrio Centro y Grupo Coros y Danzas de la A.V. San Pablo.

El sábado 14 de junio, a las 19.30 horas, continúa el XXXIII Festival Interbarrios con las actuaciones del Mago Palmer de la A.V. Los Anguijes, Ballet Consalero de la A.V. Barrio Centro, Grupo Coro y Rondalla de la A.V. Hospital, Grupo Taichi de la A.V. Carretas Huerta Marzo, Grupo Folklore de la A.V. La Pajarita y Grupo Folklore de la A.V. Cañicas Imaginalia.

Ese mismo sábado 14, en el Auditorio Municipal, a las 19.30 horas, se celebrará el Encuentro Coral San Juan 2025 con la participación del Coro de la Universidad de Salamanca y el Orfeón de la Mancha, con entrada gratuita. A las 21.00 horas de ese día, prosigue el X Festival de Jazz en Vialia con la actuación de Alana Sinkey.

XXXIII FESTIVAL INTERBARRIOS

El miércoles 18 de junio se celebra en toda la ciudad la Fiesta de la Música, con actuaciones repartidas por la Plaza del Altozano, el Parque Abelardo Sánchez, la Calle Ancha, la Plaza de la Constitución, la Calle San José de Calasanz y la Plaza Mayor. Una jornada para celebrar la música en todas sus formas y estilos.

En relación a la IV edición del Festival de las Antorchas, Elena Serrallé ha explicado que el jueves 19 de junio tendrá lugar en el Recinto Ferial la Final del XXXVI Concurso de Música Moderna Memorial Alberto Cano, con las actuaciones de Varry Brava, Ale Acosta y Mr Nobody. El acceso será libre a partir de las 18.30 horas.

El viernes 20 de junio, continúa el Antochas con un cartel de lujo compuesto por Fangoria, Dani Fernández, Shinova, Travis Birds, Neverland Bari, Putilatex, Álvaro Halley, Aguacate y Mango, Mariahdjay y 85 Jam. Además, durante la mañana se celebrará el Templete Food Market de 12.00 a 16.00 horas, con acceso gratuito, y a partir de las 16.00 horas los conciertos del festival.

El sábado 21 de junio, el festival presenta las actuaciones de Viva Suecia, Siloé, Sexy Zebras, El Drogas, Nada Surf, We Are Not DJ's, La Chica Charcos and The Katiuscas Band, Fenómeno DJ y Modesto Colorado. También contará con Templete Food Market en horario matinal gratuito de 12.00 a 16.00 horas, y los conciertos de tarde a partir de las 17.00 horas.

Además, los días 20 y 21 de junio, tendrá lugar en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha una nueva edición del 'Gastroexperience' en el marco del Festival de las Antorchas. Este mismo día tendrá lugar además el XXXIX Festival Nacional de Folklore en la Plaza del Altozano.

El lunes 23 de junio se celebra la Noche de San Juan. A las 22.00 horas, frente a la Puerta de Hierros, habrá baile de Manchegas a cargo del Grupo Coros y Danzas Magisterio y Coros y Danzas El Trillo. A las 22.55 horas, tendrá lugar el tradicional toque festivo de campanas en la Catedral. A las 23.00 horas, comenzará el desfile de las antorchas desde la Puerta del Ayuntamiento hasta los Ejidos de la Feria. A las 23.30 horas, la Quema de la Hoguera de San Juan en los Ejidos de la Feria, seguida a las 00.00 horas, del Castillo de Fuegos Artificiales en el Recinto Ferial. A las 00.20 horas, comenzará la Verbena de San Juan con la Orquesta Montecarlo, y habrá degustación de "paloma sanjuanera" y "rollicos de anís".

El martes 24 de junio, Día de San Juan, a las 10.00 horas tendrán lugar las Vaquillas Populares en la Plaza de Toros. A las 11.00 horas, se celebrará la Misa Manchega oficiada por el obispo de Albacete en la Catedral San Juan Bautista, organizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, Fava.

A las 19.00 horas, en la Plaza de Toros, se celebrará la Grandiosa Novillada sin Picadores de Promoción de Escuelas Taurinas con seis novillos de la ganadería Nazario Ibáñez de Yecla.

Finalmente, ese mismo día, a las 20.00 horas, se celebrará el XXXIII Festival Local de Folklore San Juan, contando con la participación del Grupo Folklórico Espigas de la Mancha, A.C. Danzas Magisterio, Grupo Folklórico Raíces del Llano y Coros y Danzas San Pablo. El desfile comenzará a las 20.00 y la actuación a las 20.30 horas en la Caseta de los Jardinillos, coordinado por el Grupo Danzas Manchegas Magisterio.