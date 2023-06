Albacete celebra y reivindica el Día del Orgullo: "Los derechos de las personas LGTBI son derechos humanos"

ALBACETE, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capital albaceteña celebra y reivindica el Día Internacional del Orgullo y cuelga la bandera LGTBI del balcón del Ayuntamiento bajo la frase 'Albacete orgullosa de ti'.

Con un acto institucional, representantes de las administraciones se han concentrado a las puertas del Consistorio, junto a representantes del colectivo, para defender los derechos de las personas LGTBIQ+ y la "plena igualdad".

"Hoy celebramos la igualdad de ser quienes somos, este día nos recuerda la necesidad de construir sociedades más tolerantes, que promuevan el cumplimiento de los derechos de todas las personas LGTBI, porque son derechos humanos", ha dicho el alcalde, Manuel Serrano, que ha incidido en que desde el Ayuntamiento "no van a cejar en el empeño de construir entornos más justos y seguros, bajo los principios de igualdad, tolerancia, respeto y libertad".

Del mismo lado, ha señalado que, pese a que España es el tercer país europeo con mayores cotas de aceptación del colectivo, "siguen quedando muchas cosas por hacer". Así, ha reiterado que desde las instituciones están para "garantizar la igualdad, la dignidad y el libre desarrollo de la identidad sexual y de género de todas las personas".

"El amor debe triunfar sobre el odio y la discriminación", ha finalizado, deseando a todos un "feliz día del Orgullo".

Igualmente, la edil responsable del área de Personas e Igualdad, Gala García, se ha sumado a la reivindicación de Serrano, asegurando que "hay que tratar con respeto a todas las personas, sin importar su orientación ni su identidad sexual, sin dar cabida a ningún tipo de discriminación y construyendo una sociedad más justa e igualitaria".

Para finalizar, ha tomado la palabra Carmina López en representación de los colectivos LGTBI de la ciudad, que ha alzado la voz "por quien no puede hacerlo".

"No me quiero ni imaginar la angustia que han tenido que pasar muchas personas trans durante su infancia, cuando han crecido en entornos que no las han comprendido, o las situaciones que atraviesan las personas migrantes a la hora de encontrar un trabajo digno", ha dicho.

En este sentido, López ha aprovechado para alertar del "avance de la ultraderecha en otras ciudades". "Tenemos miedo", ha asegurado.

Por último, ha querido celebrar los avances conseguidos hasta la fecha, "como la Ley LGTBI" y ha destacado la suerte de "vivir en una ciudad que nos quiere y está orgullosa de nosotros".

En el acto han estado presentes representantes de todas las formaciones municipales (PP, PSOE y Unidas Podemos), a excepción de Vox, así como de la Diputación de Albacete y la Subdelegación del Gobierno.