Albacete contará con una exposición Atempora para conmemorar el centenario del Museo Provincial con sede en la ciudad

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha participado este viernes en la inauguración del centro de interpretación Civilla en Albacete - PIEDAD LOPEZ/JCCM

ALBACETE 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que la ciudad de Albacete albergará en 2027 "una magnífica exposición Atempora" para conmemorar el centenario del Museo Provincial de Albacete.

El jefe del Ejecutivo regional ha hecho estas declaraciones en el marco de la inauguración del Centro de Interpretación y Museo de la Virgen de Los Llanos en la ciudad de Albacete, al que ha asistido junto al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

Con motivo del centenario del Museo Provincial de Albacete, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene intención de recoger distintos aspectos que también forman parte del Museo de Albacete y su historia vital. Por ello, propone una exposición que sea dual: una parte en las propias salas de exposición permanente y otra en las salas de exposición temporal.

La marca 'Atempora' identifica en Castilla-La Mancha grandes exposiciones temporales que tratan aspectos de especial relevancia para la región. Hasta ahora se han desarrollado cuatro ediciones: Atempora Cervantes 1616-2016 Shakespeare, en la catedral de Sigüenza; Atempora Talavera de la Reina 2018-2019, Seis mil años de cerámica en Castilla-La Mancha; Atempora Sigüenza 2022. Segontia entre el poder y la gloria y Atempora Ciudad Real 2023. Un legado de 350.000 años.

Antes de proceder a la inauguración del Museo, el presidente de Castilla-La Mancha ha aprovechado para visitar en la sacristía de la Catedral de San Juan Bautista las Grisallas, un conjunto de cinco grandes pinturas murales manieristas del siglo XVI, que reciben ese nombre porque utilizan la técnica de la grisalla, que imita relieves escultóricos mediante tonos de grises, blancos y negros.

García-Page ha considerado "un honor" participar en la apertura del nuevo centro y ha destacado la importancia de conservar y "conocer primero nuestras raíces, para después quererlas".

"No se puede avanzar sin estudiar nuestros orígenes, ni se puede vender futuro si se reniega el pasado o se desconoce", ha afirmado el presidente regional respecto al nuevo centro, que ha contado con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que ha catalogado como un evento "de fraternidad y concordia".

El obispo de Albacete, Ángel Román, ha descrito el Civilla como "una herramienta para que la gente que lo visite pueda sentirse tocada por el amor de Dios a través de la figura de la Biblia y nuestra madre, la Virgen María", en lo que es un sitio "con un mensaje sencillo cargado de belleza, cercanía y esperanza en un mensaje en el que se encarna la tradición y el presente de Albacete".

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha asegurado que sacar el proyecto adelante "ha sido un acto de fe necesario para Albacete" gracias a la colaboración unida de las distintas administraciones, que ha otorgado a la capital de la provincia "un reclamo turístico que le dará identidad y reforzará su marca".

En esta línea, el presidente de la Diputación, Santi Cabañero, ha añadido que el centro de interpretación "resume un sentimiento colectivo, de pertenencia y un proyecto común como es la ciudad de Albacete y su provincia", valorando que "lo que hace mejor a las ciudades es que tengan un relato y unas tradiciones comunes".

El director ejecutivo de Globalcaja, Pedro Palacios, cuya entidad ha colaborado en la financiación junto al resto de instituciones públicas, ha celebrado el proyecto como un evento marcado "por la unión en la vocación y devoción a la Virgen de los Llanos", recordando que "para que las cosas sucedan, hace falta soñarlas".

Desde Globalcaja, Palacios ha remarcado la necesidad de "estar cerca de la gente, de nuestra tierra, no sólo en lo económico, sino también en lo social, y en este caso, en lo espiritual".

El presidente de la Real Asociación Virgen de los Llanos, Antonio Fernández, ha tildado el día como "histórico para la ciudad de Albacete" y ha explicado que el centro "no es sólo un museo en el que se observan antigüedades, sino que es una casa que explica y hace comprensible un hecho profundo como es la devoción a la Virgen de los Llanos".

Fernández ha detallado que el centro recogerá y estudiará patrimonio artístico diverso de mano de particulares devotos y un archivo permanente sobre el culto a la Virgen en la provincia y a través de la historia.