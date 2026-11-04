Albacete destinará 55.000 euros al proyecto arqueológico de la Complutense en 'El Acequión'

Yacimiento de El Acequión. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete renovará el convenio de colaboración de carácter científico-técnico con la Universidad Complutense de Madrid, para la recuperación de la Motilla de 'El Acequión'.

Este proyecto arqueológico conjunto se viene desarrollando desde hace tres años, y gracias a la renovación del convenio se prolongará durante todo el año 2027 con una aportación económica del Ayuntamiento de 55.000 euros, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La Comisión Informativa de Proximidad ha aprobado esta renovación que da continuidad a las acciones del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Complutense, para dar impulso a unos trabajos que permitirán conocer y poner en valor nuestra historia y patrimonio.

La Facultad de Geografía e Historia de la Complutense asume la asistencia técnica arqueológica del proyecto con personal especializado en la Cultura de las Motilla del Bronce de La Mancha. El proyecto abarca investigación, excavaciones, restauración y otros trabajos arqueológicos y estudios en el yacimiento, con asesoramiento y redacción de informes, documentos y memorias.

La Universidad se coordinará para todas las actividades con el Ayuntamiento, que hará una aportación económica de 55.000 euros, el 50% en la aprobación de la prórroga, y el resto previa justificación de la actividad realizada.

El Acequión es un yacimiento de la Edad del Bronce de referencia internacional, declarado Bien de Interés desde 1991 y considerado clave en la comprensión de la Cultura de las Motillas, las primeras arquitecturas regionales y los ecosistemas holocenos de La Mancha. Su recuperación permitirá atraer el interés de especialistas, visitantes y vecinos, reforzando la oferta patrimonial y cultural de la ciudad.