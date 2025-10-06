Albacete disfrutará el 1 de noviembre de su primer autocine de Halloween con una maratón de tres películas emblemáticas

ALBACETE 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado el Autocine de Halloween organizado por la Filmoteca Municipal de Albacete, en colaboración con el Ayuntamiento de Albacete, que se celebrará el sábado 1 de noviembre en el parking del IFAB a partir de las 20.00 horas, con entrada libre.

Serrallé, que ha estado acompañada por el director de la Filmoteca Municipal, Jesús López, ha destacado que "esta iniciativa es un ejemplo perfecto del espíritu de la programación cultural que queremos impulsar desde el Ayuntamiento: una cultura viva, participativa, que sorprende y que sale al encuentro de la gente". La concejala ha recordado que esta propuesta "ya se intentó realizar el año pasado, pero la DANA obligó a suspenderla, y hoy por fin podemos anunciar que Albacete disfrutará de su primer autocine de Halloween".

Serrallé ha puesto en valor la labor de la Filmoteca Municipal, a la que ha definido como "una de las grandes joyas culturales de nuestra ciudad, un espacio que no solo preserva nuestro patrimonio cinematográfico, sino que también se atreve a innovar y a acercar el cine a nuevos públicos", invitando a toda la ciudadanía a participar en esta cita, "que convertirá el parking del IFAB en una gran sala de cine bajo las estrellas, donde la cultura y la diversión se darán la mano en una noche inolvidable".

El Autocine de la Filmoteca ofrecerá una maratón de películas con tres títulos emblemáticos para esta noche tan especial. La sesión arrancará a las 20.00 horas con la proyección doblada de Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton; continuará a las 21.30 horas con El resplandor (versión extendida), en versión original subtitulada al español; y cerrará la jornada a las 00.15 horas con La noche de los muertos vivientes, también doblada al castellano.

El sonido de las películas se transmitirá directamente a través de la radio de cada vehículo, garantizando una experiencia inmersiva y de alta calidad. Para disfrutar de la proyección, los asistentes solo deberán sintonizar la emisora que se indicará previamente y que será comunicada con detalle al llegar al recinto. De este modo, cada espectador podrá ajustar el volumen a su preferencia y disfrutar del sonido envolvente desde la comodidad y seguridad de su propio automóvil, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.