Presentación de la iluminación navideña de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha invitado a todos los albaceteños y visitantes a participar este viernes, día 27, a partir de las 19.00 horas, en la Plaza del Altozano, en el acto de encendido oficial de la iluminación navideña que, bajo el lema 'Albacete ilumina tu Navidad', se convertirá "en una gran fiesta de alegría y participación ciudadana", recordando que el pasado año disfrutaron de este momento más de 35.000 personas.

Acompañado por la concejala de Cultura, Elena Serrallé, y la diputada provincial de Turismo, Raquel Ruiz, el alcalde ha puesto en valor la importancia de la Navidad, asegurando que constituye "un momento de encuentro, de reunión, de emoción y de ilusión compartida que contribuye a reforzar la autoestima colectiva y a proyectar las posibilidades de la ciudad".

Manuel Serrano ha explicado que, al igual que sucede con nuestra Feria, declarada de Interés Turístico Internacional, "la Navidad es una celebración que forma parte del sentir de todos los albaceteños y ocupa un hueco en el corazón de la ciudadanía", convertida en "una oportunidad para mostrar al exterior la identidad, la imagen y todo aquello que Albacete es capaz de hacer cuando trabaja unida", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Según ha señalado el alcalde, el acto del próximo viernes en la Plaza del Altozano, que también podrá seguirse en directo a través de los canales de YouTube del Ayuntamiento, contará con la animación y la música del albaceteño Pablo Moreno, así como de con la actuación de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, acompañada por un coro de los conservatorios de la Diputación Provincial y del Torrejón y Velasco, que interpretarán un repertorio de canciones navideñas.

Uno de los momentos más especiales, será el encendido de la Navidad, que, tal y como ha explicado Manuel Serrano, este año correrá a cargo de los niños y niñas de las asociaciones Acmil y Apandah, que serán los encargados de pulsar a las 20.00 horas el "botón de la ilusión y dar luz a la ciudad", de manera previa al primer pase del túnel de luz y a un espectacular castillo de fuegos artificiales.

El alcalde ha asegurado que la participación de estos niños y niñas reafirma el compromiso del Ayuntamiento con la inclusión, la igualdad y las asociaciones sociosanitarias, así como con la infancia, al tiempo que demuestra que la Navidad "es una celebración para todos".

Manuel Serrano ha señalado que "la Navidad también debe llenar de dulzura las calles, además de luz y música", por lo que un año más se realizará un reparto de chocolate caliente de la mano de FECOM, la Federación de Comercio de Albacete, entre los asistentes.

MÁS DE 200 ESPECTÁCULOS

El alcalde se ha referido a uno de los grandes atractivos con los que nuevamente contará la ciudad de Albacete durante las fiestas navideñas, como es el túnel de luz y sonido de la calle Ancha que mantendrá la ampliación realizada el pasado año, ocupando desde la calle del Tinte hasta la Plaza del Altozano.

Manuel Serrano ha explicado que el túnel de la calle Ancha, de 240 metros lineales de longitud, compuesto por 15 árboles de 11 metros de altura y 2,70 metros de ancho, cuenta con iluminación especial y espectáculos que combinarán luz y sonido con una selección de canciones, así como con música ambiente durante toda la campaña navideña.

El alcalde ha señalado que se podrá disfrutar de cinco pases diarios, a las 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 y 21.30 horas, hasta el próximo 7 de enero, con una duración aproximada de entre 10 y 15 minutos cada pase, con un total de 200 espectáculos de luz y sonido y más de 3.000 minutos de programación.

Manuel Serrano ha asegurado que el túnel, que cada año cuenta con una magnífica acogida por parte de los albaceteños y de quienes visitan nuestra ciudad, volverá a ser uno de los elementos más destacados de la programación navideña, contribuyendo a generar ambiente, así como a dinamizar el centro urbano y apoyar la actividad de los establecimientos comerciales y hosteleros.

El alcalde ha agradecido a la Diputación Provincial su colaboración y contribución económica un año más en la instalación de este túnel para hacer "más grande Albacete", favoreciendo así que quien visite nuestra ciudad, también recorra la provincia durante esta Navidad y viceversa, atraídos por su potente oferta cultural.

Manuel Serrano ha expresado su deseo de que el tiempo acompañe y de que los albaceteños disfruten de este acto oficial del encendido de la iluminación navideña que espera que se convierta en el inicio de una Navidad Cultural "histórica e inolvidable" para la ciudad.

Por su parte, la diputada de Turismo, Raquel Ruiz, ha explicado que esta colaboración se mantiene desde 2021, con el objetivo de "encontrar puntos de encuentro en favor de las personas de nuestro territorio, la hostelería, el comercio y los y las visitantes", y ha apuntado que del mismo modo que la Feria de Albacete es la feria de toda la provincia, este alumbrado y esta Navidad "también se están consolidando en esta dirección".

En este sentido, Raquel Ruiz ha puesto de relieve que cada vez son más las familias y grupos que vienen a disfrutar esta instalación lumínica, "y eso también genera sinergias entre la capital y nuestros pueblos, favoreciendo el turismo provincial y regional", y ha deseado que esta edición sea un éxito que continúe impulsando "las buenas cifras" turísticas que existen en la geografía albacetense, al tiempo que ha aprovechado la ocasión para trasladar sus mejores deseos de cara a las fiestas navideñas al conjunto de la ciudadanía.

CAPITAL Y PEDANÍAS

El alcalde se ha referido también a la iluminación navideña con la que contará la capital y las pedanías, explicando que contará con 310 arcos y más de 190 árboles que llenarán de luz y magia las calles de Albacete, de los que 250 arcos y 150 árboles decorarán la capital y 60 arcos y 40 árboles las pedanías, en horario de 18.00 a 00.00 horas hasta el 21 de diciembre, ampliándose hasta las 2.00 del 22 del próximo mes hasta el 7 de enero de 2027.

Una iluminación que, según ha señalado, contribuirán a llenar de vida y color las calles de Albacete, ofreciendo nuevas oportunidades al comercio local y estimulando la actividad de la hostelería y la gastronomía.

La iluminación navideña beneficia a la "autoestima colectiva" de Albacete Manuel Serrano ha afirmado que esta apuesta por la iluminación navideña "beneficia a la autoestima colectiva de la ciudad, al comercio, a la hostelería y a la imagen de Albacete, además de contribuir a consolidar las buenas cifras turísticas".

En este sentido, el alcalde ha destacado los datos turísticos correspondientes al mes de octubre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que mejoran los registrados en el mismo periodo de 2025, que ya fueron aproximadamente un 24 por ciento superiores a los de 2024, poniendo en valor que Albacete acumula ya más de 305.000 pernoctaciones gracias al trabajo conjunto y a la calidad y variedad de la oferta comercial y hostelera de la ciudad y de la provincia.

La magnífica respuesta ciudadana como clave del éxito de la Navidad Cultural La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha señalado que el encendido de luces supone "el pistoletazo de salida" a una de las programaciones culturales "más pensadas y preparadas con mayor antelación y una de las más disfrutadas", no solo por la sociedad albaceteña, sino también por las numerosas personas que visitan la ciudad durante estas fechas festivas.