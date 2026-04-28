Albacete, Madrid y Cartagena exigen a Gobierno de España la reapertura inmediata de la línea ferroviaria que las conecta

Los alcaldesde Albacete, Madrid y Cartagena en la reunión que han matenido para exigir a Gobierno de España la reapertura inmediata de la línea ferroviaria que las conecta. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Albacete, Manuel Serrano, Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, se han aliado para exigir al Gobierno de España que reabra de forma inmediata la línea ferroviaria directa que conecta estas tres ciudades, interrumpida desde el pasado 28 de febrero de 2022, durante la reunión mantenida en el Consistorio madrileño para evaluar la situación creada por el nuevo retraso en la recuperación del servicio.

Según informa el Consistorio albaceteño, los tres alcaldes han defendido que la reapertura no puede seguir sometida a aplazamientos ni a decisiones pendientes de concreción, reclamando al Ministerio de Transportes que aclare cuándo volverá a estar operativo el servicio entre el sureste peninsular, Castilla-La Mancha y la capital de España; qué trenes se van a programar y qué compromisos asumirá Renfe o el operador correspondiente para recuperar la conexión directa.

Manuel Serrano ha destacado la vinculación de la ciudad con el ferrocarril y los 170 años de historia compartida y de progreso que han unido los destinos de Madrid, Albacete y Cartagena a través de un eje ferroviario que ha sido históricamente una "infraestructura clave", lamentando el proceso de degradación que sufre desde hace décadas por la "falta de inversiones, de modernización, la obsolescencia técnica y la reducción de servicios".

"El corredor no sólo conecta ciudades, sino que es un eje vertebrador de comarcas y municipios, siendo especialmente relevante su conexión con el puerto de Cartagena: una de las principales infraestructuras logísticas del Mediterráneo donde el transporte por carretera no es una opción", ha dicho.

Serrano ha mostrado su preocupación ante los problemas provocados por este "aislamiento ferroviario" en los municipios afectados, una vez que el cierre de esta línea ha limitado las oportunidades laborales, educativas y sanitarias de sus ciudadanos; ha reducido la competitividad de las empresas; dinamitado las posibilidades turísticas; y ha perjudicado el medio ambiente ante el aumento de emisiones de gases contaminantes al crecer el uso del vehículo privado y el transporte de mercancías por carretera.

El alcalde albaceteño ha apostado por abordar las soluciones desde una "perspectiva integral", con la reapertura inmediata del servicio ferroviario "para que no se eternice ni se normalice una situación anómala", modernizando y electrificando posteriormente la línea, adaptándola a estándares europeos e integrando el corredor Albacete-Cartagena en una estrategia global de transporte.

"La cohesión territorial, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental serán los grandes beneficiarios de la recuperación de una infraestructura ferroviaria que nunca debió dejarse perder y que además tiene una demanda consolidada", ha añadido.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha señalado que "es incomprensible que Cartagena esté aislada desde hace cuatro años", asegurando que "hay que decir basta" ante esta situación. En este sentido, Almeida ha añadido que "no puede pasar ni un solo día más sin que exista esta conexión férrea entre las tres ciudades".

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha remarcado que la situación es especialmente crítica para su municipio, señalando que "Cartagena lleva cuatro años condenada al aislamiento ferroviario por el incumplimiento del Gobierno" y ha reiterado que "la falta de servicio perjudica a los vecinos, a los estudiantes, a las empresas, al turismo y a la actividad industrial de Cartagena, que necesita una conexión ferroviaria directa, fiable y competitiva con Madrid".

Arroyo ha asegurado que seguirá impulsando un "frente común" para evitar que los vecinos afectados sigan perdiendo oportunidades, recordando que, en la Región de Murcia, da servicio a Cartagena, Torre-Pacheco, Murcia, Archena, Fortuna y Cieza; en la provincia de Albacete, atraviesa Hellín, Tobarra, Pozo Cañada, Chinchilla de Montearagón, Albacete, La Roda, Villarrobledo, Socuéllamos y Alcázar de San Juan, y en la Comunidad de Madrid, incluye Aranjuez y Madrid.