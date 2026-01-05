Albacete mantiene el acto de la Plaza de Toros con la llegada de los Reyes Magos y la celebración de la Cabalgata. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete mantiene sus previsiones para la celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos de esta tarde en los horarios que estaban inicialmente previstos.

De este modo, la apertura de puertas de la Plaza de Toros se mantiene a las 15.30 horas para permitir el inicio del espectáculo infantil 'Imagilusión' a las 16.00 horas. Sobre las 17.00 horas está prevista la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos a la Plaza de Toros, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

A las 18.00 horas, está prevista la salida de la Cabalgata de Reyes desde la puerta del Asilo San Antón, en su punto habitual, para iniciar su recorrido por las calles Avenida de España, Tesifonte Gallego, Marqués de Molins, Plaza del Altozano, Martínez Villena y su llegada al Ayuntamiento donde los Reyes Magos saludarán desde el balcón a los albaceteños que se hayan dado cita en la Plaza de la Catedral.