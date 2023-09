Albacete planta cara a las violencias machistas en la Feria: "Se acabó, nos queremos vivas y libres"

ALBACETE, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Como viene siendo habitual en la Feria de Albacete, asociaciones, sindicatos y partidos se han concentrado bajo el arco de la Virgen de los Llanos para plantar cara a las violencias machistas y celebrar un minuto de ruido, para "gritar por las que ya no tienen voz".

Desde el escenario, todas las participantes han denunciado la violencia que sufren las mujeres, en una Feria que, por el momento, ha registrado tres denuncias por agresiones sexuales y una por intento de rapto y agresión.

"Hemos vivido hechos espeluznates, agresiones sexuales graves en la Feria, hechos que nos degradan, humillan y acaban con nuestras vidas", ha lamentado la secretaria general de CCOO Albacete, Carmen Juste, que ha aprovechado para criticar el comportamiento del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, con la jugadora Jenni Hermoso.

"Se acabó", han sentenciado muchas de las representantes que han tomado la palabra, para pedir el fin de estas discriminaciones.

Entre las reivindicaciones mencionadas, destaca el fin de la violencia machista, con 44 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año.

"Es insoportable la violencia contra las mujeres, el discurso negacionista también influye en el incremento de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas. Los hombres machistas, violentos y maltratadores no asumen que el mundo ha cambiado, nos podrán partir la mano, pero no la voz", ha dicho la directora de Cátedra de Igualdad y Género Clara Campoamor, María José Romero.

También han pedido regular el acceso a la pornografía e impedir su acceso a menores, así como implantar la educación sexual en las escuelas.

VOX, ÚNICA AUSENCIA

Desde Unidas Podemos, la portavoz del grupo municipal, Nieves Navarro, ha arremetido contra Vox, único partido que no ha estado presente durante el acto.

"Las violencias machistas existen y no nos vamos a callar, vamos a decirlo bien claro y bien alto, sabemos que existen partidos políticos que niegan su existencia y, aunque han dicho que estamos todos representados es mentira, aquí hay un partido que falta y no lo esperamos, no va a venir", ha aseverado.

Por el PSOE, ha tomado la palabra la edil Amparo Torres, que se ha sumado a ese grito de "se acabó". "Viva la lucha de las mujeres", ha concluido.

En el acto también ha estado presente el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano.

Finalmente, tras las intervenciones, ha comenzado el minuto de ruido, entre pitidos, tambores y aplausos.

"El minuto de silencio se hace por respeto de las familias de las mujeres asesinadas, el minuto de ruido lo hacemos como un grito, porque estamos hartas de que los minutos de silencio no sean suficientes", han concluido.