Albacete presenta su propio juego de mesa combinando el entretenimiento con la divulgación de su patrimonio

Albacete presenta su propio juego de mesa. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Turismo y Marca Albacete, Rosa González de la Aleja, ha participado este viernes en la rueda de prensa de presentación de 'El Juego de Albacete', un nuevo juego de mesa creado en colaboración con el tejido empresarial local y que incorpora algunas de las marcas y establecimientos más emblemáticos de la ciudad. Durante su intervención, la concejala ha destacado que este proyecto "pone sobre la mesa todos los recursos y atractivos de Albacete".

González de la Aleja, que ha estado acompañada del concejal del equipo de Gobierno Carlos Calero, ha resaltado la importancia de iniciativas como esta para fortalecer la imagen conjunta de la ciudad, subrayando que "entre todos estamos haciendo Marca Albacete y este juego es un ejemplo claro de cómo la creatividad, el comercio y el sentimiento de pertenencia pueden unirse para proyectar lo que somos".

La concejala también ha agradecido el trabajo de los creadores y de todas las empresas participantes, así como el compromiso de quienes apuestan por iniciativas que refuerzan la identidad local, según ha informado el Consistorio albaceteño en nota de prensa.

La presentación ha contado con la intervención del promotor del proyecto, Enric Cervera, quien ha puesto en valor el carácter único de esta edición. Ha destacado que "se trata de una pieza muy especial porque sus protagonistas son marcas emblemáticas de la ciudad" y ha explicado que "el proceso creativo ha supuesto una experiencia enriquecedora, tanto por la implicación de los diseñadores como por el cariño demostrado por los empresarios locales".

El ilstrador del juego, albaceteño de origen, José Ramón Ramirez, ha explicado que el desarrollo ha requerido cuatro meses de trabajo y que el proceso creativo se remonta a los recuerdos de su infancia, vinculados a los juegos de mesa tradicionales. Ha señalado que la estética del juego combina elementos retro y evocadores que conectan tanto con niños como con adultos.

Por parte de la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) ha intervenido Vicente García, quien ha señalado que el tejido empresarial ha sido punta de lanza en este proyecto y ha agradecido que se haya elegido Albacete para desarrollarlo.

Antonio González, en representación de Globalcaja, colaboradora también del proyecto, ha mostrado su apoyo institucional a iniciativas que ponen en valor la identidad albaceteña y fomentan la participación de empresas y ciudadanía en acciones conjuntas que fortalecen la economía local y el sentimiento de pertenencia.

'El Juego de Albacete' incluye establecimientos representativos y espacios reconocibles para la ciudadanía, ofreciendo una experiencia lúdica que combina entretenimiento y divulgación del patrimonio comercial y cultural. En total, 45 empresas aparecen representadas en el juego. Su precio de venta es de 29 euros y puede encontrarse en diferentes comercios de la ciudad como Herso, La Popular, Manolo no sabe que es un gato y Colors.

El proyecto forma parte de una serie de juegos inspirados en ciudades españolas, desarrollados por el mismo promotor e ilustrador que ha impulsado ediciones anteriores y que destacan por su valor artístico, su carácter local y su vocación de convertirse en un producto familiar de referencia.

Con esta iniciativa, Albacete suma un nuevo recurso que contribuye a fortalecer la Marca Albacete y a proyectar la identidad de la ciudad a través de un formato accesible, participativo y orientado a todos los públicos.