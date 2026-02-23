Albacete y Sevilla suman esfuerzos en materia turística en el V Centenario de la boda de Carlos V con Isabel de Portugal

Los alcaldes de Albacete, Manuel Serrano, y de Sevilla, José Luis Sanz. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Albacete, Manuel Serrano, y de Sevilla, José Luis Sanz, han mantenido una reunión de trabajo para la elaboración de un protocolo de actuación que sirva para estimular la promoción turística, histórica y cultural de ambas ciudades como elemento generador de riqueza a través de acciones conjuntas que contribuyan a crear sinergias y a la proyección de ambas ciudades como destinos turísticos, tomando como ámbito prioritario el V Centenario de la boda de Carlos V con Isabel de Portugal por su capacidad para poner en valor la historia asociada a cada territorio.

Durante el encuentro mantenido en el Consistorio sevillano, que también ha contado con la presencia de la concejala de Cultura y Festejos, Elena Serrallé, y el portavoz del Gobierno y delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, el alcalde de Albacete ha puesto en valor el interés mutuo que comparten ambos ayuntamientos a la hora de colaborar en políticas estratégicas que beneficien a los ciudadanos y generen nuevas oportunidades para las empresas del sector turístico los ambos territorios.

Serrano ha agradecido al alcalde de Sevilla su hospitalidad, así como la magnífica disposición a colaborar con el Ayuntamiento de Albacete que ha mostrado desde el primer momento, convencido de que "esta alianza contribuirá de manera muy positiva al posicionamiento de ambas ciudades en el mapa cultural y turístico de España, en el marco de un modelo de turismo sostenible y de calidad".

El alcalde, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, ha puesto en valor la importancia que tiene la cooperación institucional como "herramienta poderosa para generar oportunidades, riqueza y empleo", asegurando que "cuando las ciudades colaboran, multiplican su capacidad de atracción y sus posibilidades".

"Isabel de Portugal es también un elemento clave de la 'Marca Albacete' y la suma de nuestras fortalezas con las de Sevilla nos permitirá diversificar nuestra oferta turística y dinamizar sectores clave para la economía local como la hostelería y el comercio a través del turismo cultural", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que "esta efeméride es una oportunidad extraordinaria para unir ciudades a través de la historia y proyectar, con rigor y atractivo cultural, un acontecimiento que forma parte del patrimonio común de España y de Europa".

En este sentido, ha apuntado que "desde Sevilla queremos liderar una conmemoración abierta, compartida con otras ciudades como Albacete, que también formaron parte de estas nupcias que marcaron un antes y un después en la historia. La conmemoración de la boda de Carlos V debe convertirse en una oportunidad para forjar alianzas entre ambas ciudades con historia compartida".

En cuanto a las posibles líneas de colaboración, destaca la creación de un grupo de trabajo estable formado por responsables turísticos de los ayuntamientos de Albacete y Sevilla para intercambiar información y conocimiento relativo a las iniciativas que interese promocionar, así como el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con el carácter de destino turístico; la creación de un Comité de Hermanamiento en torno a la figura de Isabel de Portugal y otros canales que pongan en contacto a personas expertas sobre la cultura y la historia de los territorios en sus diferentes disciplinas; la promoción del conocimiento mutuo entre la ciudadanía de ambos territorios mediante la promoción de los eventos culturales y turísticos que se celebren en cada una de los mismos; así cuantas actuaciones sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente protocolo.

Con el objetivo de coordinar y aunar esfuerzos en el desarrollo de las actuaciones derivadas de este protocolo, está prevista la creación de una Comisión de Seguimiento constituida por al menos dos representantes de cada una de las partes firmantes.