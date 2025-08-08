Albacete se suma al itinerario del Pasaporte de Caminos Naturales y Vías Verdes

ALBACETE 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Albacete, Rosa González de la Aleja, ha informado este viernes de la incorporación de Albacete al programa de Pasaportes de Caminos Naturales y Vías Verdes de España, promovido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El Museo de la Cuchillería y la Oficina Municipal de Turismo son los lugares habilitados "para que quienes visitan Albacete puedan sellar estos pasaportes, que están inspirados en los tradicionales pasaportes del Camino de Santiago o el Camino del Cid, como un elemento para fomentar el turismo de naturaleza y experiencias", ha explicado la concejala, tal como ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Este documento permite sellar las visitas a puntos estratégicos de algunas de las rutas más emblemáticas de la red de caminos naturales, lo que según González de la Aleja "es un aliciente para los viajeros porque supone un precioso recuerdo de cada trayecto, lo que es especialmente importante en una ciudad como la nuestra rodeada de grandes atractivos naturales. Ahora acabamos de incorporar la Vía verde del Camino Natural del Canal de María Cristina a las rutas de caminos naturales que ofrecen este pasaporte".

Poner en valor los parajes naturales y rurales de España es el objetivo de esta iniciativa del Ministerio de Agricultura "a la que Albacete se suma con ilusión y esperanza, porque compartimos el objetivo de potenciar la red de caminos naturales como un motor de desarrollo que promueva el empleo, el turismo sostenible y la accesibilidad para todos".

La concejala ha recordado las mejoras y actuaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento para dar vida al Camino Natural del Canal de María Cristina, como el reciente acondicionamiento de una senda ciclopeatonal junto a la Carretera de Barrax por el Cordel de Lezuza como inicio del propio Camino Natural.

El recorrido del Camino comienza en el parque de Fiesta del Árbol y continúa por la margen derecha del Canal de María Cristina. En el paraje de 'El Palo' cuenta con un área recreativa y agua potable. Llega hasta la localidad de Tinajeros, a poco más de 13 kilómetros, y cuenta con los ramales del Canal de los ojos de San Jorge, Canal de Acequión, Canal de La Estacadilla y Canal del Salobral. También permite conectar con el Camino Natural Vía Verde de la sierra de Alcaraz.

El pasaporte de Camios Naturales y Vías Verdes, que se puede descargar en la web del Ministerio, estará disponible en los dos enclaves de atención establecidos en la ciudad, la Oficina de Turismo y el Museo de la Cuchillería.

González de la Aleja ha afirmado que "continuamos así diversificando la promoción turística de Albacete, que tiene una vasta y variada oferta de atractivos, comenzando por la Feria y con un amplio catálogo de ocasiones de disfrutar de la cultura, la música y el patrimonio histórico, sin olvidar nuestro compromiso con la naturaleza y el medio ambiente".