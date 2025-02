Alberto Ballesteros presume con su guitarra de San Pedro Palmiches: "Aparece y me hace sentir más orgulloso"

CUENCA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cantautor conquense Alberto Ballesteros ha recorrido un camino musical lleno de experiencias que han dejado huella en su estilo. Su paso por Reino Unido, especialmente en Sheffield, ha sido decisivo para su carrera dejándose llevar por el estilo de los cantautores y cantautoras que conoció allí.

En su regreso a España, su ciudad natal, San Pedro Palmiches (Cuenca) se convirtió en una fuente de inspiración para Ballesteros, donde la calma y su inquietud por plasmar los pequeños momentos han conseguido que las melodías alcarreñas se cuelen en sus temas.

Ahora, más feliz consigo mismo, ha sacado su nuevo tema 'Hacemos lo que podemos' que vendrá acompañado de otras dos canciones que se lanzarán próximamente, y ha anunciado nuevos conciertos, aún sin fecha, en Madrid, Toledo y Cuenca.

Pregunta: Tu primer EP 'Sheffield 24/7' se compuso y se grabó en Reino Unido ¿Cómo influyó tu experiencia en esa ciudad para que plasmaras tus vivencias en él?

Respuesta: "Aquella época fue clave porque yo había tenido bandas aquí en España, pero al irme a vivir allí entré mucho en contacto con cantautoras y cantautores que tienen otras ondas diferentes de la vida tradicional de canción de autor más latina. Y allí es un poco donde me inspiré para empezar".

P: ¿Si no hubieras pasado por esa época y vivencias serías el cantautor que eres ahora?

R: "Sí, sin duda, aquella época, marca absolutamente donde estoy ahora, pero como marca cualquier experiencia vital que sea importante para uno. Un choque que confronta el aprendizaje y las influencias españolas con las que tuve allí, es algo que suma y hace camino".

P: ¿Cómo crees que has conseguido mejorar tus temas?

R: "Estoy bastante más feliz y más tranquilo conmigo mismo, que eso debe ser una de las ventajas de hacerse mayor. Yo escucho ahora esos discos y hay cosas que cambiaría, hay cosas que no, pero tengo mucho cariño a todos, no solo a las canciones, sino a la gente con la que he trabajado".

P: ¿Te gustaría volver a producir esas canciones que al final cuentan una parte de tu historia?

R: "Eso se puede hacer y no descarto hacerlo, pero tendría que tener un carácter de disco en directo, bien en sala o bien en estudio".

P: Berlín, otra ciudad que podría considerarse clave. Algunas canciones de tu primer LP 'El mundo encima' se escribieron allí ¿Qué tiene de especial para ti ese álbum?

R: "Ese álbum es casi el más especial de todos. El disco está marcado por toda la experiencia vivida en Berlín y me pasa que aunque sigo sacando temas y muchos están siendo muy celebrados, sobre todo los últimos que estoy haciendo ahora, luego llega el momento de cerrar el concierto y acabas cerrando con las canciones que son más míticas de nuestro proyecto, que son las que pide la gente y son las que están en ese disco. Así que le tengo mucho cariño".

P: Ese proyecto se hizo con una campaña de crowdfunding ¿Cómo sentiste ese apoyo por parte de tu público para llevarlo a cabo?

R: "Es maravilloso contar con el apoyo de la gente que me sigue desde hace años porque además es la única manera para un proyecto independiente como el que desarrollo. Si no está contigo la gente que te sigue, como a modo de una familia, no vas a ningún lado. Y más ahora que antes vendías un disco por aquí, un disco por allá, ibas recuperando un poco. Ahora sacas el tema, lo publicas en las plataformas y suerte si quieres recuperar algo que no vas a recuperar".

P: Consigues fusionar la lírica con la música e incluso puedes publicar un libro con poema ¿Cuál es el origen de ese proyecto y con qué objetivo?

R: "Ese proyecto vino como tantos otros de la pandemia, de estar parado, estar recluido en casa. Mi caso se juntó con un estreno en cuanto a lo que es la paternidad y entonces hubo un cambio de vida total. De hecho dejamos de vivir donde vivimos normalmente, que es en Madrid, para vivir en un pueblecito pequeño de Cuenca del que procedo. Y la inquietud por captar lo que allí ocurría, cómo se paraba el tiempo, cómo va a crecer a los críos... Vi una oportunidad de expresarme en un formato parecido a poemas, no sé si lo son, pero en el que me sentí muy cómodo y estoy contento de haberlo hecho porque queda un poco muy guardado para siempre".

P: De todo lo que sale de tus manos y de tu guitarra, hay un poquito de Sheffield, de Berlín y también de San Pedro Palmiches...

R: "Es ahí de donde vengo y donde tengo a toda mi familia, es muy potente. De hecho, últimamente aparece más en las canciones. Antes era un mundo personal y muy íntimo que tampoco quería mostrar. Era más fácil que me influyera. Con el tiempo miro mucho para ahí, a la hora de inspirarme. Todo lo que ocurre allí, en un pueblo muy pequeñito, me hace entender la vida. Digamos, de otra manera, me cuesta más enterarme de lo que ocurre a nivel mundial o nacional, pero cuando todo lo reduces a la escala que hay allí, me hace sentir bien cómo siento la vida, y no sólo en cuanto a historia, sino también en cuanto a estilos musicales. En una de las últimas canciones, 'No es normal', siento que se cuelan como melodías alcarreñas de alguna manera, no te voy a decir que sea una jota lo que he hecho, pero sí hay algo en lo más profundo del tema que aparece y me hace sentir bastante orgulloso".

P: 'Hacemos lo que podemos', es el tema más reciente ¿Qué significado tiene en estos momentos de tu vida?

R: "Todo, es el tema que más me representa, de lo que es cargar con la vida en sí, con la familia, cruzando la frontera de los 40, con todas sus crisis que existen y que están ahí, me salió ese tema y lo noto que es como muy generacional".

P: ¿Cómo ves el impacto de las plataformas digitales y las redes sociales en tu carrera?

R: "Por un lado no me gusta nada y, por otro lado, es lo único que nos queda. Te sientes un poco esclavo de las redes, como que te están obligando a publicar, y tienes que alimentarle y te premian, si metes mucho contenido te premian, pero igual tampoco tienes tantas cosas que contar en tu día a día. Está guay porque, si no fuera por eso, no puedes llegar a nadie para avisar que tienes un concierto, pero, por otro lado no navego en esas aguas muy cómodo".

P: ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando ahora mismo en la música?

R: "Yo le podría decir a alguien que empieza ahora que trate de disfrutar cada pequeña cosa bonita que le ocurra. Que se deje toda su verdad en hacer canciones, que las haga para sí mismo, y que lo que venga, que venga y que se disfrute, pero que tampoco se vuelva muy loco, que andamos todos muy atenazados con la palabra éxito, y, por épocas, frustra mucho".

P: ¿Cuál es el siguiente paso en tu carrera? ¿Planes para trabajar el nuevo álbum, próximos conciertos?

R: "Lo próximo va a ser grabar dos canciones que justo las vamos a grabar la semana que viene con el mismo productor y el mismo estudio que grabamos las dos últimas, porque estoy muy contento de cómo quedaron. Tengo previstos conciertos para final de primavera, principios de verano, y serán sobre todo en Madrid y en Castilla-La Mancha. Pasarán por Toledo, Cuenca y Madrid".