Alberto Rojo pide de nuevo frenar la adjudicación del 'scalextric' de Cardenal González de Mendoza en Guadalajara

El Concejal Del Grupo Municipal Socialista En El Ayuntamiento De Guadalajara Y Candidato Del PSOE A La Alcaldía, Alberto Rojo. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara y candidato del PSOE a la Alcaldía, Alberto Rojo, ha reclamado este lunes a la alcaldesa, Ana Guarinos, que paralice la adjudicación de las obras previstas en la calle Cardenal González de Mendoza, cuyo proyecto ha vuelto a calificar de "scalextric ratonera".

Lo hace sabiendo que este martes, La Junta de Gobierno Local tiene previsto abordar la adjudicación de los trabajos, según ha señalado en una comparecencia ante los medios de comunicación en las inmediaciones de esta calle.

El exalcalde ha pedido que el punto se deje sobre la mesa y que tampoco se llegue a firmar el contrato, al considerar que todavía existe margen para detener una actuación que, a su juicio, comprometerá el futuro de la ciudad.

Según ha explicado, la adjudicación sería un paso previo a la firma del contrato, que podría producirse próximamente. El dirigente socialista ha cifrado el coste de la infraestructura en casi once millones de euros, una inversión que, según ha advertido, condicionará otras actuaciones municipales.

En este sentido, ha defendido que esos recursos podrían destinarse a proyectos de humanización y mejora en distintos barrios, entre ellos Casas del Rey, donde considera que existen necesidades pendientes.

Entre sus principales críticas, Rojo ha señalado el impacto ambiental que supondrá la tala de árboles en Cardenal González de Mendoza, así como el modelo urbanístico de una infraestructura que considera desproporcionada y que, en su opinión, no resolverá los problemas de movilidad de la ciudad.

También ha advertido de que la estructura de hierro, hormigón y soportales podría generar zonas de inseguridad y ha asegurado que los Consejos de Barrio de Guadalajara han rechazado el proyecto y ha pedido al equipo de Gobierno que atienda la posición de los vecinos antes de continuar con su tramitación.

Asimismo, ha aludido a la actuación prevista en la calle Chorrón como ejemplo de una iniciativa municipal que terminó siendo rectificada tras las reivindicaciones vecinales.

Por último, ha instado a Guarinos a reconsiderar también la autorización de apertura de la gasolinera situada en el entorno de la glorieta del puente árabe, en la denominada UE-30, al considerar que su ubicación bajo viviendas constituye otro motivo de preocupación para los vecinos.