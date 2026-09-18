Alcalde de Albacete afirma que la Feria 2026 ha sido "espectacular y de récord", con 3,4 millones de visitantes

Foto de familia del balance de Feria. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha asegurado que la Feria de Albacete 2026 ha sido "de récord" durante el balance ofrecido este viernes en el Salón de Plenos, asegurando que "ha vuelto a demostrar que tenemos una de las grandes fiestas de España".

Según ha revelado Serrano, la Feria ha superado este año los 3,4 millones de visitantes, un 8% más que en la edición anterior, lo que supone alrededor de 250.000 personas más, mientras que, en términos económicos, las primeras estimaciones de la patronal apuntan que durante estos diez días se han generado un volumen de negocio de 120 millones de euros, unos tres millones más que en la edición de 2025 y alrededor de 5.000 puestos de trabajo directos, demostrando una vez más que "la Feria es también economía y uno de los grandes motores económicos y turísticos de Albacete", según ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa.

En este sentido, el alcalde ha puesto en valor la capacidad de la Feria para crecer, generar riqueza, atraer visitantes, dinamizar la actividad económica y turística y congregar a toda la ciudad en torno a una celebración que, como ha señalado, "pertenece a todos los albaceteños".

En opinión de Manuel Serrano, los datos récord alcanzados este año "no pertenecen a una institución, sino a Albacete y a una ciudad que sabe acoger, celebrar, conservar sus tradiciones, compartirlas e incorporar nuevas propuestas".

El alcalde ha señalado que las cifras que se desprenden de este balance demuestran que "la Feria de Albacete es mucho más que el Recinto Ferial, ya que es calle, barrios, cultura, música, tradición, deporte, gastronomía, comercio, hostelería y sobre todo personas".

UNA FERIA LIMPIA CON RÉCORD TAMBIÉN EN SERVICIOS PÚBLICOS

Manuel Serrano ha señalado que el crecimiento de la Feria se ha visto acompañado por un importante esfuerzo de los servicios públicos municipales, explicando que la recogida de residuos ha aumentado un 2,4% en el conjunto de la ciudad durante los diez días, superando los 2 millones de kilos, de los que 307.000 kilos corresponden al Recinto Ferial.

El alcalde ha agradecido expresamente el trabajo de los servicios de limpieza Viaria y Parques y Jardines, ya que, pese al elevado volumen de personas, la ciudad y el Recinto Ferial han mantenido "un aspecto impecable" todos los días.

Serrano ha apuntado que el transporte público también ha alcanzado cifras récord, con un incremento del 0,9% de viajeros respecto a 2025 y alrededor de 90.000 usuarios en las cuatro líneas especiales de Feria, mientras que el consumo de agua se ha incrementado cerca de un 5%, después del aumento del 9% registrado en la Feria del pasado año.

MÁS DE 650.000 PERSONAS HAN DISFRUTADO DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que más de 650.000 personas han participado en las actividades organizadas directamente por el Ayuntamiento, dentro de una programación "amplia, diversa y para todos los públicos".

Entre las grandes citas, Manuel Serrano, ha señalado que la Cabalgata reunió a 177.000 personas, mientras que la Batalla de Flores y la Ofrenda de Flores congregaron alrededor de 30.000 asistentes cada una.

La Feria Taurina también ha mantenido una importante capacidad de convocatoria, con más de 77.000 personas en las corridas y novilladas y alrededor de 57.000 asistentes a las vaquillas.

El alcalde ha destacado la importante actividad desarrollada por Aguas de Albacete, con más de 3.500 niños y niñas participantes en las actividades infantiles, más de 110.000 vasos de agua repartidos en los puntos de hidratación, más de 20.000 personas en la zona de hidratación y descanso de los Ejidos, más de 1.500 jóvenes en el Espacio Joven y más de 5.000 visitantes al Centro de Interpretación del Agua.

"UNA FERIA DE ESTAS DIMENSIONES NO SE IMPROVISA"

El alcalde ha asegurado que "una Feria de estas dimensiones no se improvisa", afirmando que "una Feria como la de Albacete solamente es posible cuando miles de personas trabajan juntas y cuando toda una ciudad se implica".

Manuel Serrano ha extendido su agradecimiento a feriantes, comerciantes, hosteleros, asociaciones, peñas, colectivos culturales y deportivos, medios de comunicación y, especialmente, a los albaceteños y albaceteñas, tanto a quienes han disfrutado y participado en la Feria como a quienes han tenido que convivir con las molestias que genera un acontecimiento de estas dimensiones por su comprensión.

"La Feria de 2026 nos deja, por tanto, un balance extraordinario", ha afirmado Manuel Serrano, destacando el incremento de visitantes, actividad económica, empleo, transporte público, participación, cultura y presencia de la Feria en los barrios.

El alcalde ha asegurado que la Feria de Albacete tiene "una enorme capacidad para seguir creciendo y para seguir proyectando el nombre de Albacete dentro y fuera de nuestras fronteras", reivindicando su condición de "patrimonio de varias generaciones" y apelando a la responsabilidad de cuidarla y seguir mejorándola para las generaciones futuras.