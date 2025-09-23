Alcalde Azuqueca niega haber usado su cargo para favorecer el acceso al empleo de unas personas en detrimento de otras

Archivo - El alcalde de Azuqueca de Henares, Miguel Óscar Aparicio. - AY AZUQUECA DE HENARES - Archivo

GUADALAJARA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Azuqueca de Henares, Miguel Óscar Aparicio, se ha defendido este martes tras las informaciones que recogen que ha sido citado como investigado "por un delito de prevaricación por, supuestamente, favorecer con irregularidades a un candidato en unas oposiciones".

En un comunicado, ha querido expresar que por respeto a la justicia y al carácter reservado de las actuaciones judiciales "realizará las declaraciones pertinentes ante el órgano judicial correspondiente".

En todo caso, manifiesta que en su condición de alcalde "jamás ha procurado utilizar su cargo público para favorecer el acceso a empleo público de unas personas en detrimento de otras", mostrando su plena confianza en la justicia y en "la rápida aclaración de este asunto".

EL PP LO VE MUY GRAVE

De su lado, El Partido Popular de Azuqueca ha consierado de extrema gravedad que el alcalde haya sido citado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara para declarar en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa en un proceso selectivo de empleo público del Ayuntamiento.

Desde el Grupo Popular recuerdan que, según la documentación judicial, en dicho procedimiento "se habrían modificado plazos ya cerrados con el fin de permitir la incorporación de un nuevo candidato, circunstancia que motivaría la querella presentada por uno de los aspirantes excluidos".

El Ministerio Fiscal no se habría opuesto a la admisión de la querella por considerar que existen indicios suficientes de irregularidades en el proceso, recoge el PP en nota de prensa.

En palabras de Mane Corral, edil y líder de la oposición en el consistorio azudense, "estamos ante un nuevo muy grave y que afecta directamente a la confianza de los vecinos en sus instituciones. Azuqueca no puede permitirse que planeen dudas sobre la limpieza y la transparencia en el acceso a un puesto de trabajo público", ha señalado el portavoz.

El Partido Popular subraya que la igualdad de oportunidades y la transparencia en los procesos selectivos son principios básicos que deben regir la actuación de cualquier administración. "No hablamos de un error menor, hablamos de un procedimiento judicial en curso que apunta a posibles prácticas arbitrarias en la contratación de personal por parte del Ayuntamiento", denuncian desde las filas 'populares'.

Por ello, el PP de Azuqueca exige explicaciones inmediatas al alcalde y afirman haber reclamado el acceso a toda la documentación relativa a este proceso de selección sometido a investigación judicial.

"El alcalde debe dar la cara y aclarar ante todos los vecinos qué ha ocurrido exactamente en estas oposiciones y por qué se adoptaron decisiones que, según el auto judicial, podrían constituir un delito de prevaricación", concluyen desde el Grupo Popular.