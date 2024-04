Alcalde de Campillo de Ranas, indignado por el "caos" en Ayuntamiento, por el que han pasado 3 secretarios en 8 meses

GUADALAJARA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Francisco Maroto, alcalde del pequeño municipio de Campillo de Ranas, situado en la Sierra Norte de Guadalajara, ha enviado un video a todos sus vecinos, en el que muestra su indignación y desesperación al ver cómo todos los proyectos de su pueblo se han visto paralizados por el hecho de que en apenas ocho meses hayan pasado por el Ayuntamiento tres secretarios diferentes, el último de ellos ahora de baja.

En este video, de apenas tres minutos, el regidor ofrece una explicación a todos sus vecinos con el fin de que conozcan la "dramática y desesperante" situación que está atravesando el Ayuntamiento desde el pasado mes de septiembre, a raíz de la llegada de la estabilización de los puestos de funcionarios.

Dicha estabilización conllevó una movilización de secretarios que les afectó, a lo que se han sumado otras razones que les han llevado a quedarse nuevamente sin secretario, provocando un "caos" por la paralización de algunos papeleos importantes que requieren la firma del secretario además de la del alcalde.

Para Maroto, lo más indignante es que "este tipo de situaciones siguen perjudicando de forma especial a los municipios más despoblados". "¿Si los buenos se van a trabajar a los ayuntamientos grandes, qué nos queda a los demás?", se ha preguntado en declaraciones a Europa Press muy enfadado.

Además, se da la circunstancia de que Campillo de Ranas comparte secretario con otro Ayuntamiento de mayor tamaño como es el de Cogolludo, teniendo que ser este municipio el que ahora solicite sustituto si la baja del actual secretario se prolonga.

"Nosotros no pintamos nada", afirma este alcalde de pueblo, convencido de que los pequeños municipios están abocados a esta "retranca de poca solidaridad administrativa". "La figura del secretario lo es todo para estos ayuntamientos", declara tras remarcar que los alcaldes no tienen por qué saber sobre cómo funciona la administración pública.

"Cuando hay un secretario que funciona medianamente bien porque es bueno, termina quedándose en Guadalajara o cerca. ¿Para qué van a venir a un pueblo con una mala carretera y más alejado", ha subrayado.

Maroto se muestra perplejo de las consecuencias que para pequeños municipios como el suyo, alejados también del mundanal ruido y situados en zonas despobladas, está conllevando la convocatoria del Gobierno para la estabilización de interinos. En su caso, el "desastre" se ha traducido en que el último mes no han podido cobrar la nómina ni la administrativo, ni el alguacil ni la señora de la limpieza, ni tampoco los proveedores, y están paralizadas algunas licencias de obras y certificados.

Por todo ello, se ha decidido a enviar un video a todos sus vecinos, con el fin de que conozcan la problemática que tienen ahora y esperando que la situación se solvente cuanto antes.

El primer edil no comprende que si los secretarios los pagan los ayuntamientos, sea la Administración la que los nombra. "¿Y si te sale uno malo, tampoco te lo puedes quitar?", se pregunta. En todo caso, aunque finalmente mañana Cogolludo decida pedir un nuevo secretario, su llegada podría retrasarse aún meses.

"Me siento totalmente indefenso y por eso tengo que decir a los vecinos lo que pasa; me están llamando y no sé darles una respuesta", abunda desesperado por el "caos y el atasco administrativo" que ya se ha generado en su Ayuntamiento. El regidor termina su video pidiendo disculpas a sus vecinos y esperando que todo se resuelva cuanto antes.