El alcalde de Ciudad Real pide a Junta un esfuerzo para atraer empresas e inversiones "como hace con otras ciudades"

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha pedido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un mayor compromiso con la capital para atraer inversiones y empresas y activar vivienda, especialmente dirigida a jóvenes, al considerar que estos factores resultan determinantes para consolidar el crecimiento de la ciudad.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Cañizares ha defendido que Ciudad Real debe contar con el apoyo autonómico para la implantación de empresas de cierto nivel, "al igual que se hace con otras ciudades y provincias de la región", subrayando que ese respaldo resulta imprescindible para que el futuro polígono industrial Sepes se convierta en una realidad tractora de empleo y actividad económica.

En este contexto, ha insistido en la necesidad de planificar a largo plazo, con compromisos claros y realistas, para reforzar el atractivo de la ciudad tanto para ciudadanos como para empresas, mencionando la necesidad de construir las variantes noreste y suroeste, además de la conexión por autovía con Portugal y la construcción de la autovía entre Ciudad Real y Toledo.

En materia de vivienda, el alcalde ha señalado que, aunque la situación local ha sido más contenida que en otras ciudades españolas, el incremento de precios y la falta de oferta han empezado a afectar a los vecinos.

Por ello, ha avanzado gestiones para que edificios de la Junta en desuso, una vez que se ponga en marcha la futura Ciudad Administrativa, se destinen a vivienda joven y ha reclamado a la Junta una decisión sobre los terrenos de Padre Ayala, actualmente dedicado a parking disuasorio y donde ha cifrado en unas 150 viviendas el potencial residencial.

Ha añadido que, si el Ejecutivo regional no tiene previsto desarrollarlo, el Ayuntamiento ha solicitado la devolución de los terrenos para impulsar la construcción de vivienda. A ello ha sumado nuevos desarrollos urbanísticos, como el sector de La Mina, con más de un centenar de viviendas, con el objetivo de ralentizar la escalada de precios y seguir ganando población.

De cara a 2026, Cañizares ha señalado que el Ayuntamiento ha puesto el foco en seguridad, con un plan estratégico que incluye refuerzo de plantillas, más cámaras y mejores medios, además de inversiones en barrios vinculadas a los fondos EDIL, pavimentaciones y el impulso del servicio municipal de limpieza.

2025, UN AÑO DE CAMBIOS Y ACTUACIONES

El alcalde ha realizado un balance de 2025 como un ejercicio de cambios relevantes para la ciudad, marcado por episodios como el apagón, la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Vox, y la llegada de 14 millones de euros de fondos EDIL.

Ha destacado actuaciones como la pasarela entre Ciudad Real y Miguelturra, la rehabilitación de la presa del Gasset, la apertura de la avenida Camilo José Cela, peatonalizaciones, la adquisición de los terrenos de Alarcos y de los silos, el inicio de obras en el convento de Las Terreras, la rehabilitación de la Casa de la Cultura y el desarrollo de presupuestos participativos.

A ello ha sumado la reparación de cubiertas del Museo López Villaseñor, el ascenso del Caserío, la renovación del Quijote Arena, el desalojo de la casa okupa del parque de Gasset y el impulso a la Pandorga, concluyendo que ha sido un año de avances con una administración local volcada en mejorar la ciudad y la vida de sus vecinos.