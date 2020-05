El alcalde de Cuenca llama a la "prudencia" para encarar la fase 1

CUENCA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha hecho un llamamiento a la "prudencia" para abordar la primera fase de la desescalada a partir del próximo lunes, 11 de mayo, después de que el Gobierno de España haya considerado que la provincia en su conjunto cumple con los requisitos para hacerlo.

El alcalde, Darío Dolz, considera que el esfuerzo colectivo de toda la ciudadanía y la gestión sanitaria de esta crisis han valido que Cuenca sea de las primeras provincias españolas en ser autorizadas para empezar a recuperar la vida cotidiana y la actividad económica, pero ha advertido de que "el virus sigue presente y ahora más que nunca hay que actuar con responsabilidad y cumplir escrupulosamente las medidas de seguridad e higiene".

Estas medidas son mantener una distancia de al menos dos metros con otras personas, toser o estornudar en el codo, utilizar pañuelos desechables, extremar la higiene de las manos y, aunque no sea obligatorio, utilizar mascarilla, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Ahora más que nunca, que vamos a empezar a recuperar nuestra actividad cotidiana y a vernos con otras personas, tenemos que ser más conscientes si cabe de lo importante que es cumplir con las medidas preventivas. Las cosas se están haciendo bien y prueba de ello es que se nos han levantado muchas restricciones, pero no podemos relajarnos. Hay que seguir vigilantes y atentos", ha insistido Dolz.

En este sentido, el alcalde ha dejado claro que el Ayuntamiento irá tomando decisiones paulatinamente para retomar actividades y servicios, pero lo hará priorizando siempre la protección de la salud y la seguridad, tanto para el personal que los presta como para los usuarios.

"No tenemos ninguna intención de ser los primeros. Lo que queremos es hacerlo bien y no vamos a retomar ninguna actividad ni ningún servicio hasta que no podamos garantizar que se toman las medidas de prevención", ha indicado el alcalde.

Como ejemplo ha puesto el mercadillo de los martes, que no reabrirá hasta que el Ayuntamiento ultime un plan para garantizar todas las medidas de seguridad recogidas en la Orden SND/399/2020 de 9 de mayo para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad publicada hoy en el BOE.

Esto es que se instalan el 25% de los puestos habituales priorizando los productos alimentarios y de primera necesidad, distanciamiento entre puestos, limitación del aforo a un tercio de su capacidad, control del flujo de personas para que se mantenga una distancia de seguridad de al menos dos metros, no manipulación de los productos por parte de los consumidores, entre otros.

VUELTA AL TRABAJO MUNICIPAL

Dolz ha informado de que la Concejalía de Personal está trabajando ya en la vuelta al trabajo del personal municipal, por el momento en lo que respecta a la atención al público, lo cual hará en consenso con el Comité de Seguridad y Salud Laboral y los sindicatos; pues mientras tanto se priorizará el modelo de teletrabajo para los funcionarios de servicios no esenciales.

En esa línea se está trabajando ya en la adaptación de los espacios de trabajo, comenzando por aquellos en los que hay atención al público. De esta manera, se va a proceder a la instalación de mamparas allí donde se considere necesario, señalización de la distancia de seguridad, reordenación de los puestos de trabajo, instalación de dispensadoras de hidrogel o papeleras.

Dolz sí ha confirmado que este mismo lunes abrirá al público el cementerio municipal para todas aquellas personas que quieran visitar a sus seres queridos difuntos, después de haber estado restringida la entrada por normativa estatal. Lo hará de 9.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. En la entrada se controlará el aforo y en el interior el mantenimiento de la distancia de seguridad.