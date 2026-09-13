Alcalde Fuensalida quiere presentarse a la reelección para cerrar etapa de 8 años: "Percibo que la gente está contenta"

1116296.1.260.149.20260913100000 El alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso. - AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA

TOLEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, ha manifestado que se presentará a la reelección como regidor del municipio toledano para culminar un proyecto de ocho años. "Tengo la percepción que Fuensalida está contento con su alcalde y que su alcalde está muy contento con Fuensalida".

En una entrevista con Europa Press, ha mencionado que "la mayoría de los alcaldes en Fuensalida han estado ciclos de ocho años" y es por ello que cree que es una franja de tiempo suficiente para poder ver realizados los proyectos con los que concurrió por primera vez a las elecciones.

Tras mencionar que los resultados obtenidos en el 2023 "fueron muy buenos", ha señalado que de ampliar esta cifra de ediles sería "un orgullo", pero, "es cierto", ha afirmado, "que el resultado obtenido en las últimas elecciones es tan bueno que es difícilmente mejorable".

"Aún así trabajamos no solo por el mejor resultado, trabajamos porque nuestros vecinos estén contentos y se sientan orgullosos de vivir y ser parte de Fuensalida".

Preguntado por si teme que la ola de acuerdos entre PP y Vox en otras regiones pueda afectar a su municipio, ha indicado que aunque las tendencias influyen en los procesos electorales y que puede ser "probable" que Vox logre representación municipal, se ha mostrado convencido de que los vecinos, a nivel local, votan más a la persona que al partido.

"Pueden ganar, perder o sacar uno o más de uno. Pero yo creo que más que porque sean Vox, es porque sea Pedro, Juan, Ana o María", ha remarcado, afirmando que cree que él cuenta con el respaldo de vecinos de Fuensalida "con sensibilidades políticas muy diferentes".

RESPALDO A PACO NÚÑEZ

Tras mostrase convencido de que el presidente del PP en la región, Paco Núñez, se convertirá en el presidente de Castilla-La Mancha a partir de mayo del 2027, no le ha dado importancia a que llegue a presidir el Gobierno regional "en solitario o que tenga que ser con el apoyo de otra fuerza política".

"Se intenta ver como que si te apoya un partido político u otro va a ser un gobierno mejor o peor. A mí sí me preocuparían las personas que tengan que apoyar a Paco Núñez en su gobierno y las personas que formen parte de su gobierno. Si Paco es capaz de rodearse de personas como es él, personas dinámicas, personas trabajadoras, sean del PP, sean de Vox o sean de Izquierda Unida, eso no va a ser un problema", ha asegurado.

Si se rodea de personas que "aman Castilla-La Mancha", independientemente del color político, juntos, van a hacer que Castilla-La Mancha "despegue" y "sea la región que esperamos todos".

¿ACOMPAÑAR A NÚÑEZ SI ES PRESIDENTE?

Sobre la posibilidad de poder acompañar a Núñez en un hipotético Gobierno regional, ha señalado que si el presidente del PP le planteara una responsabilidad así le pediría que le dejara cerrar sus ocho años como alcalde.

"Tengo gente muy buena en mi equipo que seguro que puede ayudar a Paco sin ningún tipo de dudas", ha ofrecido.

Sí que no ha cerrado la puerta a poder asumir alguna responsabilidad regional, si Núñez sigue siendo presidente de la región a partir de las siguientes legislaturas, de lo que el alcalde de Fuensalida se ha mostrado convencido de que pasará.

SUPERDOMINGO O ELECCIONES EN MAYO

Aunque no se ha decantado expresamente por una opción u otra, se ha mostrado más partidario de convocar a todos los ciudadanos en una única cita, para que expresen su opinión y así "no tienes que estar convocando luego en pleno verano".

"El proceso electoral es algo que hay gente que sí que le gusta participar activamente, pero que a muchos vecinos le puede suponer un inconveniente. A nivel político yo creo que no es trascendente porque los ciudadanos de este país ya tienen una idea que es unánime. Lo que está pasando en España no es normal, lo que está pasando en España es un despropósito detrás de otro", ha lamentado.

Tras mencionar la crisis de Ceuta, ha calificado la situación política de "insostenible" y "cualquier persona que tuviera un poquito, simplemente un poquito de amor a su país y que de verdad fuera consecuente con lo que está pasando, hubiera convocado elecciones a nivel nacional hace meses".