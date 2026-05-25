El alcalde de Pioz vincula la moción de censura a su oposición a cuatro plantas fotovoltaicas

Archivo - Manuel López Carvajal, candidato socialista a la Alcaldía en Pioz. Foto de archivo. - PSOE - Archivo

GUADALAJARA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pioz, Manuel López, ha relacionado la moción de censura que se debatirá este miércoles en el Ayuntamiento para desbancarlo de la Alcaldía con la oposición de su equipo de Gobierno a la implantación de cuatro plantas fotovoltaicas en el municipio.

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes junto a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, el regidor ha asegurado que detrás de la iniciativa existe "un conflicto enorme con unos intereses económicos importantísimos".

Según ha explicado, el Ayuntamiento acordó suspender licencias urbanísticas para ordenar el planeamiento municipal y establecer normas de protección frente a unos proyectos que, ha señalado, afectarían a unas 400 hectáreas, el 22% del término municipal.

López ha advertido de que algunas instalaciones se proyectan "a 15 metros" de viviendas y ha defendido que el objetivo del Consistorio era negociar con las empresas energéticas para regular su implantación.

El alcalde ha afirmado que las compañías promotoras son "multinacionales energéticas" y ha llegado a decir que han sido capaces de poner de acuerdo a Unidas Podemos y al PP.

Pese a la moción de censura, el regidor ha reivindicado la gestión desarrollada durante los últimos años en colaboración con la Junta de Comunidades y la Diputación, citando entre los principales logros la cesión de la depuradora, la creación del instituto, el nuevo centro de salud, la implantación de líneas del Plan Astra y el incremento del servicio de ayuda a domicilio.

"Vamos a seguir trabajando mientras nos lo permitan", ha concluido.

CARTA A LOS VECINOS

Con carácter previo a esta rueda de prensa, el regidor ha enviado una carta a los vecinos del municipio, dos días antes de que este miércoles se vote en pleno la moción de censura que promueve una concejal del PSOE con el apoyo del Partido Popular y Unidas Podemos.

En ella, tras agradecer "el cariño, el respeto y el apoyo" recibido, materializado en 240 firmas que se recogieron este domingo en la lectura del manifiesto ciudadano en contra de la moción de censura, reivindica "haber trabajado siempre con honestidad, cercanía y compromiso con Pioz".

De igual modo, ha expresado gratitud a su equipo de Gobierno formado por su grupo municipal, el PSOE, y por los concejales no adscritos, cuyo "esfuerzo, la lealtad y la implicación han sido fundamentales para sacar adelante una etapa intensa de gestión municipal" en la que han afrontado retos muy importantes y han impulsado proyectos necesarios para el presente y el futuro del pueblo.

"Ha sido un trabajo duro y sacrificado que nos ha permitido alcanzar logros muy relevantes, entre ellos dejar la deuda municipal a cero", asegura López, que seguirá trabajando "desde la oposición con responsabilidad, con seriedad y con sentido institucional".

"Vamos a fiscalizar la acción del nuevo gobierno municipal, como corresponde en democracia, pero también vamos a tender la mano y a colaborar siempre que sea necesario para que los proyectos que están en marcha puedan salir adelante y para que Pioz no se detenga.

Porque por encima de cualquier circunstancia política está el interés general de nuestro pueblo".

"Y ahí siempre nos vais a encontrar: defendiendo lo que consideremos justo, vigilando que las cosas se hagan bien y apoyando todo aquello que sea positivo para Pioz", termina añadiendo el todavía primer edil.