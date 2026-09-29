Alcalde de Puertollano dice que la investigación por presunto acoso laboral no le impedirá ser candidato del PP en 2027

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha asegurado que la investigación judicial abierta por un presunto acoso laboral a una funcionaria del área de Urbanismo no condicionará su intención de presentarse como candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2027. Ha señalado que asiste "con total tranquilidad y serenidad" a las diligencias del juzgado y ha defendido que su forma de actuar con los empleados municipales responde a un nivel de "exigencia" y "rigor" que, ha dicho, aplica a todos los funcionarios públicos.

Así lo ha manifestado este martes en una rueda de prensa en la que ha respondido a las preguntas de los medios sobre la citación judicial del próximo 25 de noviembre y sobre la polémica por el vehículo del concejal de Deportes, Javier Trujillo, aparcado en dependencias municipales.

Preguntado por si el recorrido judicial del asunto puede afectar a su decisión de cara a la precampaña o generar recelos en su partido, Ruiz ha dicho desconocer "los derroteros" que tomará el procedimiento, pero se ha mostrado convencido de que ni él ni el Partido Popular están preocupados. "Estoy muy tranquilo, el partido está tranquilo", ha afirmado.

Sobre las diligencias judiciales, el regidor ha subrayado que se trata de "una denuncia que pone un particular, una funcionaria, a una persona que ejerce un cargo político", y que surge, a su juicio, "de la forma de actuar, del rigor o de la forma que tiene de actuar un político". Ha defendido que el asunto debe "aparcarse" y que "cuando haya una sentencia judicial, si es que llega a haberla, y el juez decida lo que decida, entonces será el momento de hablar y de tomar decisiones".

Sobre su candidatura, ha sido claro: "Tengo muy claro que en mayo de 2027, en principio si no hay ningún cambio, yo seré el candidato a la Alcaldía por parte del Partido Popular". Ha matizado que sería así "salvo que el partido decida traer otro candidato que considere que está más preparado que el actual alcalde", algo que, ha precisado, "a día de hoy no se plantea en el Partido Popular".

"UNA COSA ES ACOSO Y OTRA ES EXIGENCIA"

Ruiz ha rechazado de plano las acusaciones de acoso laboral y ha vinculado su comportamiento con la funcionaria al nivel de exigencia que, según ha explicado, aplica a toda la plantilla municipal. "Una cosa es la palabra o el término acoso y otra es exigencia, rigor a la hora de ser profesionales cada uno en su trabajo; son términos totalmente diferentes", ha afirmado. "Por mi parte no ha habido acoso laboral a ningún trabajador de esta casa, se puede demostrar y así lo haremos cuando nos llame a declarar el juez", ha añadido.

El alcalde ha asegurado que su forma de actuar va a ser siempre la que "viene realizando" desde que tomó el cargo de la Alcaldía: "con responsabilidad, actuando con el rigor que tienen que ostentar los cargos públicos". Ha explicado que exige a cualquier funcionario que proteja los intereses de los ciudadanos y los intereses municipales", algo que, ha dicho, "se llama proteger el dinero público, proteger la atención al ciudadano".

En ese sentido, ha afirmado que será "igual de exigente" con el resto de empleados públicos, "que al final son funcionarios que pagamos todos los ciudadanos y que se deben un respeto a los ciudadanos y sobre todo a la defensa de los intereses municipales".

Respecto a la citación para declarar el 25 de noviembre, Ruiz ha asegurado que el equipo de gobierno está "totalmente tranquilo, sereno" y que "lo único que ha cambiado de hace unos meses a la fecha es que nos ha llegado una citación para que vayamos al juzgado a declarar".

No obstante, ha calificado de "sorprendente" que los afectados se enteraran "por la prensa" días antes de que llegue la citación. Según ha relatado, la notificación les llegó el lunes "en torno a las once de la mañana, cuando ya estaba en todos los medios nacionales". "Evidentemente, alguien tiene mucho interés en que se haga un debate político y público de esta citación", ha sostenido.

"Si otros quieren usar esto para hacer política, allá ellos; no es la forma que tenemos nosotros de hacer política y lo nuestro es trabajar, es gestión, es quitar la deuda y, con ese dinero, seguir invirtiendo en nuestra ciudad trayendo oportunidades para nuestros jóvenes, empresas, trabajo, dinamismo..., en definitiva, la ciudad del futuro que queremos para nuestros vecinos", ha declarado.

POLÉMICA POR EL COCHE DEL CONCEJAL: "NADIE TIENE AUTORIZACIÓN"

En la misma comparecencia, y a preguntas de los periodistas, el alcalde ha dado por "zanjada" la polémica por el coche de un concejal de Deportes, Javier Trujillo, aparcado en dependencias municipales, a pesar de que "sigan saliendo fotografías". A su juicio, el asunto quedó cerrado en el Pleno y, posteriormente, el viernes con las disculpas del edil.

Ruiz ha reiterado lo que dijo en el Pleno. "Este alcalde no había dado autorización a ningún concejal para usar como parking privado ninguna instalación pública, y lo vuelvo a reiterar: nadie tiene autorización", ha repetido. También ha recordado que el propio concejal admitió públicamente que hizo "un uso indebido de esa instalación", y ha considerado que "ha quedado así demostrado". "El que quiera seguir sacando fotografías, seguir utilizándolas en las redes para intentar políticamente cambiar algo de esta ciudad, que siga adelante, pero nosotros tenemos que estar centrados en trabajar", ha añadido.

Preguntado por la petición de responsabilidades y por las informaciones que apuntan a que el vehículo habría sido utilizado también por una persona con relación familiar directa con el concejal, Ruiz ha admitido que "hay que exigir responsabilidades", pero ha rechazado que el caso justifique una dimisión. "De ahí a que tenga que dimitir por el uso indebido de una instalación, considero que no es una actitud para dimitir, ni un caso para dimitir, y lo digo abiertamente", ha afirmado. Ha precisado que, si hubiera habido "otras negligencias" en su labor como concejal, será "el primero que hubiera obligado a que dimitiera".

Ruiz también ha replicado al secretario general del PSOE, que había hablado de una "escalada en la gravedad" del asunto. El alcalde ha pedido a los socialistas que "cada vez que den una rueda de prensa no mientan a los ciudadanos con falsas verdades", y les ha acusado de "coger noticias o frases aisladas y crear su propio discurso".

Ha negado haber admitido en el Pleno que el concejal usara la instalación para uso particular, y ha sostenido que sus declaraciones acreditan "quién dice la verdad cuando coge un micrófono y quién falta a la verdad". "No voy a perder más tiempo en el secretario general del PSOE, que está utilizando la misma política que vemos a nivel nacional", ha concluido.