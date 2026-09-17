El alcalde de La Roda abrirá nadando por primera vez los Relevos Solidarios de ELA en su décima edición

Juan Ramón Amores abrirá nadando por primera vez los Relevos Solidarios de ELA en su décima edición - AYUNTAMIENTO DE LA RODA

ALBACETE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Roda (Albacete) acogerá el 3 de octubre la décima edición de los Relevos Solidarios, una iniciativa organizada por ELA Castilla-La Mancha Adelante que volverá a convertir la piscina cubierta 'David Castro Fajardo' en un espacio de encuentro entre deporte, solidaridad y sensibilización sobre la esclerosis lateral amiotrófica.

La principal novedad de esta décima edición será la participación, por primera vez, del alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, quien ha anunciado que será el encargado de abrir el primer relevo nadando con el equipo ELA, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Por primera vez en diez años de este reto voy a participar abriendo el primer relevo. Nadaré para dar esperanza y apoyo a todas aquellas personas que estuvieron antes de mí y que vendrán después de mí y lo haré en el equipo ELA", ha señalado Amores, quien ha añadido que "es un placer decir que este reto cumple diez años".

El alcalde ha explicado que este verano consiguió superar el miedo a meterse en una piscina, una experiencia que le permitió descubrir en el agua una sensación de libertad y que le ha llevado a dar ahora este paso y participar en el reto.

La presentación de esta décima edición ha contado también con la participación del concejal de Deportes, Javier Escribano, y del responsable de ELA Castilla-La Mancha Adelante, David Amores.

Escribano ha animado a la ciudadanía de La Roda y de otras localidades a participar en una jornada que se incorpora a la programación de la Semana Europea del Deporte, cuya actividad se prolongará hasta el 3 de octubre. El concejal ha destacado que el reto llega a su décima edición "con la misma ilusión y las mismas ganas" y ha invitado tanto a las personas que practican natación habitualmente como a quienes no lo hacen a sumarse a esta iniciativa.

El propio Javier Escribano participará también en los relevos. "Yo también ese día estaré en la piscina y me tiraré a nadar en uno de los equipos de los relevos", ha anunciado.

SOBRE LA PRUEBA

Por su parte, David Amores ha explicado las características de la prueba, que contará con dos tandas de relevos. Una de ellas estará formada por series de 50 metros y tendrá una duración aproximada de una hora y media. El responsable de la asociación ha subrayado que el objetivo fundamental es generar un ambiente festivo y deportivo en el que "la solidaridad, el ambiente deportivo, prime frente a la competitividad".

La organización cuenta ya con equipos confirmados procedentes de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha, concretamente de las provincias de Albacete y Ciudad Real, además de participantes individuales de diferentes localidades.

David Amores ha animado también a los nadadores de La Roda a inscribirse con antelación para facilitar la organización, aunque ha señalado que quienes quieran participar también podrán incorporarse el mismo día. Asimismo, las personas que no dispongan de un equipo completo podrán participar de forma individual y la organización se encargará de integrarlas en los equipos.

El responsable de ELA Castilla-La Mancha Adelante ha puesto en valor la evolución de esta iniciativa, que nació como un reto deportivo y solidario en La Roda y que con el paso de los años ha servido también de inspiración para que otras localidades desarrollen actividades vinculadas a la lucha contra la ELA.

Ha señalado que actualmente existen participantes y actividades relacionadas con el reto en diferentes puntos de Castilla-La Mancha y otras comunidades.

En este sentido, ha destacado la importancia de que personas afectadas por la ELA y sus familias puedan encontrar referentes y mensajes de esperanza a través de iniciativas como esta. La participación de Juan Ramón Amores, ha señalado, supone además una importante fuente de inspiración para otras personas afectadas por la enfermedad.

David Amores ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de La Roda, así como la implicación del Club de Natación y del centro deportivo Aqualia.

La décima edición de los Relevos Solidarios aspira a reunir a más de 200 nadadores en la piscina cubierta David Castro Fajardo. Una cita que volverá a utilizar el deporte como vehículo para dar visibilidad a la ELA y transmitir un mensaje de solidaridad y esperanza.