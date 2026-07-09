El alcalde de Talavera confía en que la reunión con el Ministerio permita avanzar en la recuperación del Puente Viejo

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha señalado que espera que la reunión técnica que mantendrá este viernes con responsables del Ministerio de Cultura sirva para aclarar el calendario de actuación sobre el Puente Viejo y avanzar en la coordinación institucional para la conservación del patrimonio histórico de la ciudad, especialmente de las murallas.

Gregorio ha explicado que acudirá al encuentro acompañado por técnicos municipales para conocer de primera mano la situación del proyecto de reconstrucción del puente y verificar la información publicada sobre la posible licitación de las obras el próximo verano.

"Quiero preguntar por el tema del puente y que exista una coordinación entre el Ministerio y la Junta para seguir trabajando en nuestras murallas", ha indicado el alcalde, recordando que, aunque las murallas son un Monumento Nacional, su titularidad es municipal, por lo que resulta imprescindible la colaboración de ambas administraciones para garantizar su conservación.

En ese sentido, ha puesto en valor el trabajo realizado por el Gobierno municipal para lograr que el 2% Cultural llegue por primera vez en la historia a Talavera de la Reina destinado a las murallas de la ciudad. "Estoy muy orgulloso de que este equipo de Gobierno y este alcalde hayan conseguido que el 2% Cultural viniera por primera vez a Talavera para seguir trabajando por nuestro patrimonio", ha afirmado.

PUENTE VIEJO

Respecto al Puente Viejo, Gregorio ha lamentado los continuos cambios en los plazos trasladados por el Ministerio. Ha recordado que, tras la reunión mantenida en su día con el ministro de Cultura y la directora general de Patrimonio, se comunicó al Ayuntamiento que el puente estaría reparado en 2027 y que a finales de enero de 2026 se recibiría un anteproyecto.

"Ahora nos encontramos con una información diferente y por eso quiero conocer mañana exactamente cuál es la situación y cuándo comenzarán realmente los trabajos", ha señalado, mostrando su deseo de que el Puente Viejo "no se convierta en un nuevo ejemplo de promesas incumplidas".

El alcalde también ha criticado la falta de avances en distintos proyectos que dependen de otras administraciones, asegurando que "los hechos demuestran los continuos retrasos que sufre Talavera", y ha reprochado al PSOE que "no haya defendido suficientemente los intereses de la ciudad" pese a gobernar tanto en la Junta de Comunidades como en el Gobierno de España.

Frente a ello, Gregorio ha defendido la gestión del Ejecutivo municipal, destacando el saneamiento de las cuentas públicas, la aprobación del mayor presupuesto de la historia de la ciudad y las actuaciones desarrolladas para poner en valor el patrimonio histórico de Talavera.

En relación con las murallas, el alcalde ha subrayado que durante esta legislatura se ha impulsado su apertura al público, su promoción y nuevas actuaciones de conservación, recordando que Talavera cuenta con "una de las murallas más importantes de España".

"No quito mérito al trabajo realizado por gobiernos anteriores. Todos han trabajado por las murallas y ahora me corresponde a mí seguir haciéndolo. Cuando termine esta legislatura, quiero que los ciudadanos puedan comprobar que hemos trabajado intensamente por el patrimonio de nuestra ciudad", ha concluido.