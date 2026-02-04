El alcalde de Talavera envía un mensaje de "calma" ante la crecida del Tajo que pasa a nivel naranja

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, en el paseo del Tajo. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía por la situación actual del río Tajo tras el reciente incremento de su caudal debido al paso de las borrascas.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación del Tajo (SAIH), el río ha superado el umbral naranja este martes, situándose por encima de los niveles normales en la estación de aforo El Tejar, de más de 200 metros cúbicos por segundo, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Gregorio ha recordado que estas cifras, aunque superiores a las habituales, "no representan un riesgo inminente de desbordamiento", y que los servicios municipales, junto con los servicios de emergencia y Protección Civil, están realizando un seguimiento constante y riguroso del caudal del río. "La situación está controlada y monitorizada en todo momento por los equipos técnicos y de emergencias. No hay motivo de alarma", ha destacado Gregorio.

Además, el alcalde ha explicado que esta situación se produce en un contexto de borrascas continuas que han afectado a distintos ríos de la cuenca, como el río Henares, también en umbral naranja, y ha señalado que la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha están coordinando esfuerzos para evaluar la evolución de los niveles hídricos.

Gregorio ha insistido en que las medidas de vigilancia y prevención están activas, con equipos técnicos y operativos listos para actuar en caso necesario, y ha pedido a la población que siga las recomendaciones oficiales y evite acercarse a las zonas ribereñas mientras se mantiene este nivel de caudal. Asimismo, ha instado a informarse a través de los canales oficiales del Ayuntamiento y de los organismos de Protección Civil para recibir información verificada y actualizada.

El alcalde ha subrayado que "estamos preparados, vigilantes y trabajando de forma coordinada", y ha agradecido "la colaboración de los agentes implicados y la responsabilidad de los vecinos y vecinas de Talavera de la Reina".

LLUVIAS

Por otra parte, el alcalde ha informado de que la situación meteorológica adversa prevista para los próximos días, conforme al aviso especial emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que afecta a amplias zonas del territorio nacional, incluye a Talavera.

Según la información facilitada por AEMET, a partir de este miércoles 4 de febrero se espera un episodio de lluvias intensas y persistentes, acompañado de rachas de viento fuertes, con una probabilidad elevada de que estas condiciones se mantengan, al menos, hasta el jueves 5 de febrero.

En este contexto, el alcalde ha avanzado que se han incrementado los servicios de limpieza, se han asegurado contenedores para evitar desplazamientos y desde la semana pasada como ha indicado el alcalde los servicios de Protección Civil de Talavera de la Reina se encuentran monitorizando de forma permanente tanto el caudal del río Tajo como de los arroyos y embalse de la Portiña, todo ello con motivo deldeshielo procedente de zonas situadas aguas arriba cuyos aportes desembocan en el propio cauce del río, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población en todo momento.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia y ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad de lluvia, no estacionar vehículos en zonas inundables, extremar la precaución en la conducción, aegurar objetos en balcones, terrazas y azoteas; o en caso de que pudieran existir zonas inundadas, no crucen ni a pie ni con vehículo.

Por último, Gregorio ha insistido en que tanto Policía Local, Protección Civil como los Servicios Municipales se encuentran en situación de vigilancia activa y coordinación permanente, preparados para actuar ante cualquier incidencia que pudiera producirse, y que el Ayuntamiento informará puntualmente a la ciudadanía a través de los canales oficiales.