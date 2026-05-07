El alcalde de Toledo celebra la futura construcción de más de 1.000 viviendas en el Polígono: "Es una buena noticia"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ve con buenos ojos la iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha de construir más de 1.000 viviendas con algún grado de protección en el barrio del Polígono. Un decisión que se enmarca en su Agenda de Acción por la Vivienda 2026-2030, un plan con 32 medidas que van a poder movilizar en los próximos cuatro años del entorno de 500 millones de euros.

Preguntado al respecto, el regidor toledano ha apuntado que si se hace una encuesta a nivel nacional sobre el primer problema del país, "raro sería que no apareciera el problema del acceso a la vivienda". Por lo tanto, ha subrayado Velázquez, "todo lo que sean iniciativas que pongan en marcha viviendas, en ese caso viviendas de carácter público, porque son iniciativas de la Junta de Comunidades, evidentemente, y a todas luces es una buena noticia".

Dicho esto, ha comentado que espera poder mantener un encuentro en las próximas fechas para conocer los detalles de "esta importante iniciativa", al tiempo que ha recordado que la Junta de Comunidades es la principal propietaria de terrenos en los que es posible construir vivienda en el Polígono, "casi única, podríamos decir".

Por eso, ha añadido el regidor, es importante el "impulso" de la Junta de Comunidades para tratar de ayudar a solventar "este importantísimo problema que tenemos en España y también en Toledo que es el acceso a la vivienda".

INFRAESTRUCTURAS

En cuanto a las infraestructuras, ha informado de que en estos momentos hay en tramitación dos infraestructuras muy "importantes" para mejorar la movilidad de la ciudad. "Una prometida desde hace demasiados años que es el tercer carril y que, lamentablemente, está parado todavía a pesar de que el inicio de esas obras se anunciaron para noviembre del año 2022". "Seguimos esperando ese tercer carril que uniría Santa Bárbara con el polígono y que sería muy importante".

Y hay otra infraestructura, ha apuntado el alcalde, que es el puente del Ministerio, que comunicaría lo que es la autopista de peaje al final del barrio de Azucaica, ya entrando en el límite en término municipal con Mocejón, comunicándolo con la calle Ventalomar.

"Esta es una prolongación, una modificación del trazado de la A-40, que es también del Ministerio, y lamentablemente y por desgracia también va demasiado lenta", ha censurado.

Sin embargo, ha abundado, el vial que une el barrio de Azucaica con el barrio del Polígono --iniciativa municipal-- comenzó a dar sus primeros pasos en otoño del año 2023 y la semana pasada en la Comisión Regional de Urbanismo se informó favorablemente el Plan Especial de Infraestructuras. "Ya solo falta un requisito meramente formal que es la firma del consejero", ha puntualizado.

Respecto a este asunto, el alcalde ha dicho que esperan comenzar con el trámite de expropiaciones en los próximos meses, "para así seguir cumpliendo los plazos de esta infraestructura que uniría Azucaica con el Polígono y, evidentemente, mejoraría de manera sustancial el tráfico en nuestra ciudad".

De cara al futuro, "evidentemente estamos incluyendo reservas de suelo de manera importante para infraestructuras de carácter general en el plan de ordenación municipal".