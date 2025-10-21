Alcalde Toledo defiende la actuación de la Policía en las sanciones a Bolt: "No tiene licencia para servicios urbanos"

TOLEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha defendido la actuación de la Policía Local en las sanciones a la empresa Bolt que "no tiene licencia para hacer servicios urbanos" con estos vehículos VTC, afirmando que la actuación de los agentes locales tienen como fin último hacer cumplir la legalidad.

A preguntas de los medios en la presentación del Festival del Cine y la Palabra (CiBRA), ha respondido de esta forma, después de que la plataforma condenara este lunes las recientes inmovilizaciones de vehículos con licencia VTC por parte de la Policía Local de la capital regional, una actuación que calificó de ilegal, "ya que el Ayuntamiento carece de competencias para limitar este tipo de servicios en trayectos urbanos".

"En estos momentos la plataforma Bolt no cuenta con licencia para hacer servicios urbanos. Y como no cuentan con licencia para hacer servicios urbanos, no pueden realizar este servicio", ha remarcado.

Por lo tanto, ha precisado el primer edil toledano, la Policía Local "está actuando para proteger al sector del taxi y para proteger fundamentalmente a todos los usuarios".

Si se produce un accidente de tráfico cuando estos vehículos prestan servicio "sin la correspondiente licencia", puede haber "problemas mucho mayores que el problema de inmovilizar un vehículo o poner en marcha un expediente sancionador", ha avisado el alcalde.

Así las cosas, ha reafirmado la "obligación" de la Policía para "hacer cumplir con la legalidad en la ciudad", una labor en coordinación con el Gobierno regional, a quien se le ha trasladado el inicio de los expedientes sancionadores, algo que, según ha afirmado Velázquez, "se están realizando".

SUCESOS EN LA CIUDAD

Preguntado por los últimos incidentes en la ciudad como un intento de robo en una joyería en el barrio de Santa Teresa o en el centro comercial 'La Abadía', ha afirmado que son cuestiones poco frecuentes en la capital, que suele ser "tranquila".

No obstante, ha abogado por "seguir trabajando" en la seguridad en los diferentes barrios de la capital, para lo que existe una "colaboración estrecha y una coordinación perfecta" entre Policía Local y Nacional.

"Son --sucesos-- excepcionales, pero la Policía, tanto local como nacional, está muy encima", ha incidido Velázquez.