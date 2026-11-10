Alcalde de Toledo defiende la necesidad de un Plan Hidrológico Nacional con "el espíritu que inspiró" el de 2001

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez Romo, durante un encuentro informativo de Europa Press, en el hotel Rosewood Villa Magna, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia, Carlos Velázquez, ha defendido la necesidad de establecer un Plan Hidrológico Nacional para responder a las necesidades de todo el territorio, que mantenga "el espíritu que inspiró" el Plan de 2001 impulsado durante el segundo mandato de José María Aznar.

"Es necesaria una visión amplia, una visión nacional", ha declarado Velázquez durante un desayuno informativo organizado por Europa Press.

El primer edil toledano ha reconocido que, desde su posición, le gustaría mejorar "la salud del río Tajo", un elemento que pasa por contar "con más agua".

Sin embargo, ha advertido que esa no es una competencia de la Administración municipal, subrayando que, desde el Ayuntamiento, ya se está cumpliendo con las responsabilidades con "un plan de vertido cero y tratar de que el río a su paso por la ciudad, esté más limpio y depurado".

En este sentido, se ha referido a sus esfuerzos para "eliminar los 11 puntos de vertidos contaminantes que existían sin autorización por la Confederación Hidrográfica del Tajo". "Los hemos eliminado gracias a tomarnos en serio el río Tajo", ha argumentado.

Una actuación que, ha defendido, está dando resultados visibles, haciendo que "los fines de semana podemos ver deporte de remo en el río".

Sin embargo, ha insistido en que la política hidrológica debe asumirse con "una visión amplia, una visión nacional", para que "haya agua para todos, agua en cantidad justa y necesaria para que se puedan desarrollar todas y cada una de las comarcas españolas".

El alcalde de Toledo ha defendido la necesidad de establecer el criterio de "solidaridad", poniendo como ejemplos la reciente situación de los Montes de Toledo una "comarca fundamentalmente ganadera" que ha precisado de la colaboración de la capital facilitando un trasvase de agua.

"Si queremos luchar contra la despoblación no podemos negar el agua a los municipios", ha advertido Velázquez.