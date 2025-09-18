Alcalde de Toledo desea que el local de Sithon's siga siendo discoteca y desliza que su cierre podría no ser definitivo

TOLEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha deslizado que el cierre de la discoteca Sithon's en la ciudad no parece que sea definitivo y ha deseado que el espacio siga siendo una discoteca.

"Creo que no la cierran, creo que es un tema publicitario (...)", ha dejado caer el primer edil a preguntas de los medios durante la inauguración de la exposición 'La Matemática de la Emoción'.

Destacando que es un espacio "donde muchísimos toledanos de muchas generaciones hemos pasado grandes momentos", ha deseado que los ciudadanos de la capital quieren que siga siendo una discoteca, y que siga representando un emblema del ocio toledano.

El pasado lunes, la discoteca Sithon's --que abrió en el año 1969-- hacía una publicación en su cuenta de Instagram en señal de despedida en la que se podía ver en un vídeo que colgaba el cartel de 'Se alquila', tras más de 50 años de historia.