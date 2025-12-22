El alcalde de Toledo felicita la Navidad y lanza un mensaje de esperanza y unidad a todos los toledanos

Archivo - El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO - Archivo

TOLEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha trasladado un mensaje de felicitación navideña a todos los vecinos de la ciudad, subrayando que la Navidad es "tiempo para compartir, para el encuentro y también para el reencuentro personal", pero, sobre todo, "tiempo de esperanza".

Velázquez ha recordado que ese mensaje de esperanza tiene su origen en "el niño que nació en Belén hace más de 2.000 años, un mensaje que no entiende de límites ni físicos ni temporales", y ha querido hacerlo llegar de manera especial a todas aquellas personas que atraviesan momentos difíciles, ha informado el Ayuntamiento de Toledo en nota de prensa.

"Quiero acordarme de todos los toledanos que lo están pasando mal por motivos de salud, económicos, laborales o familiares. Para ellos, nuestros mejores deseos y toda la esperanza del mundo", ha señalado.

El alcalde también ha tenido palabras de reconocimiento para quienes trabajan durante estas fechas para garantizar el bienestar de los demás, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Local y Protección Civil, "que estarán en las calles ayudándonos y sirviéndonos como siempre", así como para los profesionales sanitarios, "a los que siempre hay que apoyar".

Del mismo modo, ha destacado el papel fundamental de los comerciantes, hosteleros y de todas las personas que trabajan en establecimientos públicos de la ciudad.

En su balance del año, el alcalde ha recordado que 2025 ha sido un año muy especial para Toledo al celebrarse la Ciudad Europea del Deporte, "ha sido el primer año en el que muchas personas que nunca habían tenido contacto con la actividad física y deportiva lo han hecho por primera vez, y eso es algo muy positivo", ha afirmado.

De cara al futuro, Velázquez ha avanzado que 2026 será también un año especialmente relevante para la ciudad. Entre los principales hitos, ha destacado que Toledo continuará trabajando en el proyecto de ciudad y de región para optar a ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Además, ha recordado que la Catedral Primada celebrará el 800 aniversario de la colocación de su primera piedra, el Teatro de Rojas conmemorará su 450 aniversario y la ciudad celebrará el 40 aniversario de la declaración de Toledo como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En definitiva, ha asegurado, "nos espera un año repleto de actividades a disposición de todos los toledanos". Por último, el alcalde ha trasladado sus mejores deseos para el año 2026, deseando a todos los ciudadanos "una muy Feliz Navidad".