El alcalde de Toledo pide al Gobierno central que concrete cuándo comenzarán las obras del cuartel de la Guardia Civil

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en los actos del Día de la Hispanidad. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha reclamado este 12 de octubre al Gobierno de España una respuesta inmediata sobre el futuro del cuartel de la Guardia Civil en la ciudad y, especialmente, una fecha concreta para el inicio de las obras de reconstrucción de unas instalaciones que, según ha recordado, "llevan años esperando una solución".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Día de la Hispanidad y la festividad de la Virgen del Pilar, ha considerado que la jornada es una buena oportunidad para exigir al Ejecutivo central que aclare qué va a suceder con el cuartel de Toledo, cuya reconstrucción continúa pendiente pese a las promesas realizadas durante años.

Velázquez ha recordado que por estas instalaciones han pasado miles de guardias civiles que han prestado servicio en la Comandancia de Toledo y en Castilla-La Mancha, y que hace poco más de un año muchos de ellos tuvieron que abandonar el edificio ante su grave deterioro, después de que se constatara que "literalmente se venía abajo".

Por ello, ha insistido en la necesidad de ofrecer una solución tanto a las familias que tuvieron que marcharse como a quienes continúan vinculados a estas instalaciones y mantienen una gran incertidumbre sobre su futuro, "es momento de celebrar, pero es momento de reclamar al Gobierno de España una respuesta inmediata", ha subrayado.

Asimismo, ha pedido a los responsables del Ejecutivo central que aprovechen una fecha tan señalada para anunciar cuándo comenzarán los trabajos, "creo que hoy sería un buen día para que los responsables del Gobierno de España dijeran cuándo van a comenzar las obras de reconstrucción de este cuartel", ha afirmado.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, ha destacado que la situación del cuartel no afecta únicamente a la Guardia Civil, sino que tiene una incidencia directa en la revitalización del barrio de Palomarejos, una cuestión que preocupa tanto a sus vecinos como al conjunto de la ciudad y de la provincia de Toledo.

Frente a la falta de avances sobre la reconstrucción, el alcalde ha destacado la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Toledo "para impulsar proyectos que contribuyan a recuperar la actividad y dinamizar esta zona de la ciudad".

En concreto, ha recordado el trabajo conjunto entre ambas instituciones y que se ha plasmado en la adquisición por parte de la Diputación de la antigua Escuela de Enfermería, "un inmueble al que ya se refieren como la futura Residencia de Estudiantes Universitarios de Palomarejos, una iniciativa que contribuirá a atraer actividad y población al barrio".

Finalmente, ha defendido así la necesidad de combinar la reivindicación de soluciones al Gobierno de España con proyectos concretos que permitan recuperar espacios y generar nuevas oportunidades para Palomarejos.