El alcalde de Toledo: "La única posibilidad que tiene el AVE a Lisboa es un cambio de gobierno"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez Romo, durante un encuentro informativo de Europa Press, en el hotel Rosewood Villa Magna, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado este martes que "la única posibilidad" que tiene el AVE a Lisboa a su paso por Toledo es "un cambio de gobierno" y que gobierne el Partido Popular. Además, el regidor toledano ve difícil que el corredor Madrid-Lisboa esté listo para 2030.

Unas palabras del alcalde toledano que llegan después de que el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, dijera que ve "muy difícil" que el AVE a Lisboa "levante cabeza".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Carlos Velázquez, ha apuntado que él "lleva tiempo" diciendo, y es algo que comparte "con muchos toledanos", que "la única posibilidad que tiene esta infraestructura, que es importante para todos los toledanos, pero también lo es para Castilla-La Mancha, y lo es para Extremadura, para España, para Europa, es que haya un cambio de gobierno".

"Es la única posibilidad", ha insistido el también 'número uno' del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo. "Estamos hablando del Ministerio de Fomento. Estamos hablando del ministro Ábalos y estamos hablando del ministro Puente. Por lo tanto, si en algún lugar se ve la necesidad de cambio de manera clara, de manera cristalina, esa es en el Ministerio de Fomento", ha abundado.

Finalmente, ha incidido en que "la única posibilidad que tiene esta infraestructura es un cambio de gobierno y que gobierne el Partido Popular". "No sé si ya podemos cumplir con los plazos, es muy complicado que esté para el 2030", pero ha confiado en que "quizá para el 2032, 2034" pueda estar esa infraestructura en funcionamiento y prestando servicio para toda España y para Extremadura y Castilla-La Mancha fundamentalmente.