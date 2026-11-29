El alcalde de Urda, Manuel Galán, atiende a Europa Press en el colegio electoral del munipio el 29 de noviembre. - EUROPA PRESS

URDA (TOLEDO), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Urda, Manuel Galán, ha pedido a sus vecinos y a toda la sociedad salir a votar en masa durante esta jornada electoral, pues ha defendido que cuantos más votos haya en las urnas, los políticos pondrán "entender mejor el mensaje" que la población "quiere transmitir".

"Que voten, cuanto más votemos mejor, más claro será el resultado, y sabremos si queremos continuidad o cambio", ha dicho en declaraciones a Europa Press. "Cuanta más gente vote, será mejor para todos".

Sobre la resaca de la tragedia ocurrida en su localidad que acabó con la vida de 69 personas hace poco más de un mes, ha vuelto a insistir en la necesidad de que la investigación arroje luz sobre los "fallos" que se produjeron aquel 28 de octubre.

"Espero que se investigue bien y que se sepan las causas para evitar que algo parecido vuelva a pasar", ha rematado.