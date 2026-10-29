El alcalde de Urda relata la angustia de las familias tras el accidente al no saber de sus seres queridos

El alcalde de Urda, Manuel Galán, durante el minuto de silencio por el accidente ferroviario ocurrido en la localidad. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

URDA (TOLEDO), 29 (EUROPA PRESS)

La desesperación de quienes buscaban a sus familiares sin saber si estaban heridos, habían sido trasladados a un hospital o se encontraban entre los fallecidos es una de las imágenes más duras que ha dejado el accidente ferroviario de este miércoles en Urda (Toledo), cuyo alcalde, Manuel Galán, ha recordado este jueves las difíciles horas vividas en el municipio tras la tragedia.

En declaraciones a Europa Press, el regidor ha relatado los momentos de angustia que se vivieron con la llegada de familiares de los pasajeros, muchos de los cuales acudieron al municipio sin tener información sobre el estado de sus seres queridos.

"No sabían en qué situación está su familiar", ha explicado Galán al recordar la desesperación de quienes llegaban preguntando por personas de las que no tenían noticias y desconocían si figuraban entre los heridos, los evacuados o, desgraciadamente, los fallecidos.

Una situación que obligó a organizar distintos espacios de atención para los afectados y sus allegados, con el objetivo de ofrecerles asistencia y acompañamiento en unas circunstancias de enorme incertidumbre.

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento se movilizó desde los primeros momentos para preparar las instalaciones municipales y habilitar espacios diferenciados para los viajeros afectados y sus familiares.

En un primer momento, Galán participó junto al personal municipal en los preparativos de estos dispositivos, aunque posteriormente fue requerido para incorporarse al centro de mando, donde acompañó al presidente de Castilla-La Mancha y a varios consejeros del Gobierno regional durante la coordinación de la emergencia.

La atención a los familiares constituyó uno de los momentos más complicados de la jornada. En el municipio se habilitaron espacios específicos para recibirlos y facilitarles asistencia psicológica mientras esperaban noticias sobre sus allegados, como el pabellón polideportivo de la localidad.

LA SOLIDARIDAD DE TODO UN PUEBLO

Más allá de la organización de los servicios de emergencia, Galán ha destacado la respuesta solidaria de los vecinos de Urda, que se volcaron en la atención a las personas afectadas por el accidente.

El alcalde ha puesto en valor la disposición de los habitantes del municipio para acompañar a los viajeros y a sus familiares durante las horas posteriores al siniestro, cuando muchos de ellos atravesaban momentos de especial sufrimiento.

En este sentido, ha reflexionado sobre la necesidad de que la empatía y la solidaridad demostradas durante una tragedia de estas características no se limiten a situaciones excepcionales, sino que también formen parte de la convivencia cotidiana.

Por otro lado, Galán ha indicado que a primera hora de este jueves todavía no disponía de nuevos datos sobre las víctimas y que esperaba recibir información actualizada durante la reunión del centro de mando.

Tampoco ha podido confirmar si entre los afectados se encontraban vecinos de localidades próximas.