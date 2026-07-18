Alcalde de Vox a quien responsabilizan del fuego de La Mierla se defiende: "No somos delincuentes, somos agricultores"

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GUADALAJARA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo (Vox), a quien responsabilizan de ser el causante del fuego de La Mierla mientras cosechaba, ha difundido un mensaje a través de mensajería instantánea en el que muestra su agradecimiento por una concentración en su apoyo suscitada en la localidad de Tamajón, cerca del incendio, en el que defiende el papel del sector primario. "No somos delincuentes, somos agricultores y ganaderos", asegura en su misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los compañeros agricultores que esta tarde habéis acudido a Tamajón para defender, con vuestra presencia y vuestro apoyo, no solo a una persona, sino a todo un sector que merece respeto", comienza el mensaje.

Un mensaje en el que, como alcalde, quiera también "dar las gracias por la unidad, compromiso y ejemplo" el sector primario de la zona.

"Habéis demostrado que, cuando se ataca injustamente al mundo rural con noticias falsas, desinformación o leyes alejadas de la realidad del campo, sabemos y vamos a responder con dignidad y unión", añade.

Agradece un apoyo que tiene "un valor especial" como agricultor. "Gracias por estar ahí, sin intereses políticos, defendiendo el trabajo honrado de quienes vivimos y cuidamos nuestra tierra cada día. Nuestro sector necesita ser escuchado de una vez por todas, comprenderlo, respetarlo y no señalarlo ni utilizarlo".

Marchamalo, que se disculpa por no estar presente en la "convocatoria improvisada" por la "situación" en la que se encuentra, justifica que la tarde se le torció "bruscamente". "Muchos de vosotros sabéis el porqué ya que estabais presentes, no es necesario dar más explicaciones. Muchas gracias a todos por acudir", remata la comunicación.