Los alcaldes de la Sierra Norte piden menos burocracia y ayudas ágiles para afrontar la recuperación tras el incendio

Los alcaldes de la Sierra Norte reunidos en Cogolludo. - EUROPA PRESS

COGOLLUDO (GUADALAJARA), 30 (EUROPA PRESS)

Los alcaldes de los municipios afectados por el incendio originado en La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, han reclamado este miércoles que las ayudas comprometidas por las distintas administraciones lleguen "con la mayor agilidad posible" y han advertido de que la recuperación de la comarca no puede limitarse a compensar los daños ocasionados por el fuego, sino que debe servir para reforzar el medio rural y garantizar el futuro de los pueblos.

Estas demandas y algunas dudas se han puesto sobre la mesa durante la reunión celebrada en Cogolludo entre representantes de los municipios afectados y responsables de las administraciones estatal, regional y provincial, convocada para conocer de primera mano las necesidades de la comarca y trasladar las primeras medidas previstas para la recuperación del territorio, tal y como comentaban algunos de ellos a los medios de comunicación presentes este miércoles en el municipio guaddalajareño.

Al encuentro han asistido el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa García; el presidente de la Diputación, José Luis Vega, junto a varios diputados provinciales, y la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos.

En declaraciones a varios periodistas, algunos de los regidores han coincidido en señalar que, además de los daños ambientales, el incendio tendrá importantes consecuencias económicas para numerosos municipios, que perderán una parte relevante de sus ingresos procedentes de los aprovechamientos forestales, los pastos, los cotos de caza o la actividad turística.

En este sentido, también han reclamado una evaluación técnica detallada de los daños para planificar la recuperación y han insistido en la necesidad de que las ayudas se tramiten "con rapidez y sin cargas burocráticas que retrasen su llegada", demandas que han sido recogidas por las administraciones.

El alcalde de Semillas, César Rodríguez-Camuñas, ha recordado ante los medios que el coto de caza representa aproximadamente el 30 por ciento de los ingresos municipales y ha señalado que, a ello, se suman ahora los desperfectos ocasionados en pistas forestales por el paso de la maquinaria utilizada durante las labores de extinción.

Otros regidores han advertido igualmente de las pérdidas que sufrirán sectores como la explotación maderera, los pastos o el turismo rural, actividades que consideran esenciales para mantener la población y la actividad económica en la Sierra Norte.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS

Los representantes municipales también han trasladado la necesidad de reparar con urgencia infraestructuras dañadas, entre ellas alambradas ganaderas, bocas de riego, mangueras, caminos forestales y sistemas de abastecimiento de agua, además de resolver los problemas de telecomunicaciones registrados en algunos puntos de la comarca.

A su juicio, estas actuaciones deben ejecutarse mediante procedimientos ágiles que permitan recuperar cuanto antes la actividad económica y la normalidad en los municipios afectados.

"LAS AYUDAS SON NECESARIAS, PERO NO BASTAN"

Por su parte, el alcalde de Zarzuela de Jadraque, Miguel Ángel Moreno, y el alcalde pedáneo de Naharros, Ricardo Antón, han agradecido el esfuerzo económico anunciado por las distintas administraciones, aunque han advertido de que la reconstrucción no puede quedarse únicamente en las indemnizaciones derivadas del incendio.

En declaraciones a Europa Press, ambos han defendido que esta crisis debe servir para abordar los problemas estructurales que arrastra la Sierra Norte y garantizar la continuidad de quienes viven y trabajan en el territorio.

En este contexto, han valorado la rapidez con la que, a su juicio, suele responder la Diputación, mientras que Moreno ha mostrado más cautela respecto a la tramitación de las ayudas del resto de administraciones por el riesgo de que la burocracia retrase su ejecución.

Asimismo, algunos de estos regidores han alertado de que, si no se apoya de forma decidida a agricultores, ganaderos y al conjunto del tejido productivo de la comarca, las ayudas servirán únicamente para paliar las consecuencias inmediatas del incendio, pero no para frenar el progresivo abandono del medio rural.

"Apagar el incendio es imprescindible, pero ahora hay que evitar que se apague también la vida de nuestros pueblos", han precisado varios de los alcaldes que han asistido este miércoles a este reunión en el municipio serrano de Cogolludo.