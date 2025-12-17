La alcaldesa de Guadalajara replica a Junta que no asumirá inversiones que corresponden "a otra administración"

GUADALAJARA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha afirmado este miércoles que, hasta donde ella sabe, la Barbacana y el Puente Árabe son responsabilidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y no del Consistorio y por tanto tiene que arreglarlo el Gobierno regional.

De este modo ha reaccionado Guarinos, preguntada por los medios tras visitar el colegio público 'Balcón del Tajo', después de que desde el Ejecutivo regional le reclamen mayor implicación en el mantenimiento de dichos lugares.

La regidora ha señalado que los informes de los técnicos municipales son claros y que el Ayuntamiento no asumirá inversiones que corresponden a otra administración.

"Pedimos simplemente que la Junta asuma sus obligaciones y cumpla con sus responsabilidades en materia de patrimonio", ha puntualizado.

"La Barbacana y el puente son responsabilidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o al menos eso dicen los informes técnicos", ha precisado.

En la misma comparecencia, el concejal David García ha explicado la situación de la climatización en el Cuartel de Henares, donde una avería causada en una pieza descatalogada ha impedido el funcionamiento normal del sistema de calefacción.

En este sentido, y ante las críticas del Grupo Municipal Socialista por la falta de calefacción en el centro social, el concejal ha apuntado que mientras se busca una solución definitiva, el Ayuntamiento ha instalado radiadores portátiles y mantiene informados a los vecinos, que conocen la situación y las actuaciones que se están llevando a cabo.

INVERSIÓN DE 600.000 EUROS EN COLEGIOS

En otro orden de cosas, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha destacado la inversión municipal de más de 600.000 euros en los últimos dos años destinada al mantenimiento y mejora de los colegios públicos de la ciudad, subrayando que la seguridad, la habitabilidad y el confort del alumnado y del profesorado son una prioridad.

Guarinos ha realizado estas declaraciones durante la visita al colegio público 'Balcón del Tajo', donde el Ayuntamiento está ejecutando obras de pintura exterior con un coste de 31.000 euros y una duración aproximada de tres a cuatro semanas.

La regidora ha recordado que en este periodo se han llevado a cabo actuaciones en centros como 'Alvar Fáñez de Minaya', 'Rufino Blanco', 'La Muñeca' o el propio 'Balcón del Tajo', y ha anunciado que el próximo colegio en el que se intervendrá será el 'Ocejón'.

La alcaldesa ha agradecido la colaboración del centro educativo y el esfuerzo de la empresa adjudicataria, "que ha trabajado incluso en fines de semana para reducir las molestias", así como el trabajo diario del área municipal de mantenimiento, ha concluido.

Una visita al centro en la que la alcaldesa ha querido celebrar con el alumnado las 'preuvas' de Navidad.