Alcaraz (Albacete) contará con dos viviendas y un centro de día para personas con discapacidad en septiembre

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura en Albacete, el Centro de Referencia de Alzheimer y otras demencias. - PIEDAD LOPEZ

ALBACETE, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado la apertura en septiembre de los nuevos recursos en Alcaraz (Albacete) para personas con discapacidad, concretamente, dos viviendas y un centro de día.

Además, en próximas fechas y antes de que acabe el año, se llevará a cabo el proyecto que incluye dos viviendas con apoyo y un centro de día también para personas con discapacidad en la localidad toledana de Torrijos.

Igualmente, García-Page ha subrayado que a lo largo de este 2026, el Gobierno regional estrenará en Talavera de la Reina (Toledo) el Centro de Mayores y Centro especializado en Alzhéimer, que se integrará en la red regional, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

Los fondos europeos ha sido otro de los temas abordados por el presidente castellanomanchego, quien ha dado a conocer que cuando termine la ejecución de los fondos actuales, que tienen su origen en la crisis de Ucrania, Castilla-La Mancha podrá decir que es la primera o la segunda comunidad autónoma, junto con el País Vasco, que "mejor ha gastado los fondos esta tanda", con casi toda la inversión enfocada "a gasto social, a proyectos de sostenibilidad de edificios sanitarios o educativos".

El presidente regional ha reconocido igualmente que "a la región le dieron mucho dinero, pero se ha gastado casi 500 millones de euros más que otras autonomías, que han tenido que renunciar porque no se lo podían gastar".

NUEVO CENTRO DE ALZHÉIMER EN ALBACETE

El presidente regional ha inaugurado el nuevo Centro de Referencia de Atención a Personas con Alzhéimer y otras Demencias de Albacete, que nace con la previsión de alcanzar a partir de septiembre 90 plazas del programa SEPAP-MejoraT, servicio público, gratuito y especializado que trabaja la promoción de la autonomía personal, la prevención del deterioro y el mantenimiento de capacidades.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha remarcado que este nuevo recurso "no es sólo una infraestructura, sino una respuesta pública, social y humana a una enfermedad que afecta profundamente a toda la familia, que no sólo va a ser referente a nivel regional, sino también estatal".

El nuevo centro, situado en el Pasaje de la Meteorología, cuenta con una superficie construida de 3.398 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas y ha supuesto una inversión superior a 5,1 millones de euros entre construcción y equipamiento. Esta inversión ha sido financiada por la Unión Europea-Next Generation EU, mediante los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Está incluida dentro del Componente 22 del Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión.

El edificio dispone de 100 plazas de centro de día, salas de actividades, sala de usos múltiples, terapia ocupacional, fisioterapia, gimnasio, comedor, zonas de descanso, sala de estimulación sensorial, huerto terapéutico y espacios de atención a familiares. Además, incorpora dependencias propias para AFA Albacete, con salón de actos, salas polivalentes, despacho de presidencia, sala de juntas y espacios para socios y voluntariado.

Una de las principales novedades del recurso es la incorporación de un área específica de investigación, ubicada en la segunda planta, con oficinas y salas de trabajo y ensayos.

García Torijano ha señalado que el centro permite reunir en un mismo espacio "la atención diaria, la experiencia de los profesionales, la realidad de las familias, la labor imprescindible de AFA Albacete y la mirada científica", una combinación que refuerza el carácter innovador y de referencia del recurso.

La gestión del centro corresponde a AFA Albacete, entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias mediante apoyo sociosanitario, programas de estimulación cognitiva, fisioterapia, asesoramiento, acompañamiento y formación.

COLABORACIÓN CON AFA

La consejera ha agradecido expresamente la labor de AFA Albacete, de su presidenta, Isabel Sánchez Fuenllana, de su equipo profesional, de las familias y del voluntariado, señalando que "durante años han sostenido una labor imprescindible y este centro viene a abrir una nueva etapa para la entidad, que gana espacio, posibilidades y capacidad para acompañar a más familias".

Actualmente, AFA Albacete atiende a cerca de 200 personas a través de distintos programas y servicios, entre ellos centro de día terapéutico, SEPAP-MejoraT, fisioterapia a domicilio, estimulación cognitiva, atención temprana a personas con alzhéimer y programas de descarga familiar.

El Centro de Referencia de Alzhéimer de Albacete forma parte de una estrategia regional de centros especializados en alzhéimer y otras demencias, junto al centro de Ciudad Real, ya en funcionamiento, y el de Talavera de la Reina, en construcción. En conjunto, estos tres recursos suponen una inversión superior a nueve millones de euros y permitirán sumar 170 plazas especializadas en la región.

AYUDA Y ESPERANZA

De su lado, el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha subrayado lo vital de inaugurar un lugar donde muchas familias van a encontrar algo que llevaban mucho tiempo necesitando: "ayuda, atención de calidad y esperanza".

El presidente provincial ha recordado que el Alzhéimer "nunca entra solo en una casa", sino que transforma la vida de familias enteras, obligándolas a reorganizar su día a día y afrontando una carga emocional y física que, en muchas ocasiones, pasa desapercibida, tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.

De su lado, el primer teniente de alcalde, Francisco Navarro, ha señalado que la apertura de este nuevo recurso sociosanitario es una "magnífica noticia" para Albacete, para las personas afectadas por el Alzheimer y otras demencias y para sus familias, ya que permitirá ofrecer una atención especializada, más cercana y de mayor calidad a quienes conviven con estas enfermedades.

Francisco Navarro ha recordado que el Ayuntamiento ha colaborado activamente para hacer realidad este proyecto, facilitando la tramitación urbanística necesaria para su construcción y ejecutando mejoras en el entorno mediante actuaciones relacionadas con el tráfico y otros apoyos municipales, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El primer teniente de alcalde ha agradecido a la Junta la puesta en marcha de este centro y ha expresado el deseo de que ambas instituciones trabajen ·desde la colaboración institucional y la lealtad entre administraciones, siempre pensando en el bienestar de la ciudadanía".