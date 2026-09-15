Alcaraz (Albacete) pone en valor su proyecto para recuperar la Banda Municipal de Música 'Santos Villar'

Presentación de Alcaraz y su banda musical. - DIPUTACION ALBACETE

ALBACETE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alcaraz y el proyecto que ha impulsado en torno a la recuperación de su Banda Municipal de Música 'Santos Villar' y la puesta en marcha de su escuela ha sido protagonista en el estand de la Diputación de Albacete.

Ambas con vocación comarcal, evidencian que la música es un importante motor de desarrollo y también de vertebración social y territorial, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Tras años sin agrupación musical, hace más de una década la localidad recuperó no solo su banda, sino una parte de su identidad colectiva, como se ha puesto de manifiesto durante esta jornada en la que también se ha realizado un recorrido por la riqueza patrimonial, histórica, monumental, natural y cultural de Alcaraz.

El presidente de la Diputación, Santi Cabañero, ha recibido a la delegación alcaraceña encabezada por su alcalde, Pedro Valero, acompañado del director y el secretario de la Banda Municipal, Ángel Sánchez y Pedro Sáez, respectivamente, y ha comenzado sus palabras reivindicando la vida en los pueblos porque "quien tiene un pueblo tiene un tesoro", ha informado la Diputación en nota de prensa.

"Al contrario de lo que probablemente creen quienes no conocen en profundidad nuestros pueblos, en ellos tenemos prácticamente todo lo que necesitamos: tenemos servicios y tenemos divertimento", ha afirmado Cabañero, señalando experiencias como la que hoy ha presentado Alcaraz, que ha calificado como un acto "de generosidad intermunicipal", favoreciendo que a través de su escuela y banda de música se formen personas de otras localidades de la comarca.

"La localidad ha acogido a los municipios cercanos para que entre todos puedan conseguir este proyecto musical que, de otra manera, hubiera sido más complicado", ha afirmado, remarcando que estamos ante "la experiencia más ejemplarizante de todas, nacida de la solidaridad alcaraceña". Una experiencia que ha sumado el apoyo de la Diputación a través de las diferentes convocatorias de ayudas que la institución viene poniendo en marcha para el mantenimiento de academias o la adquisición de instrumentos y uniformes.

Además, Cabañero ha recordado que, como se viene apuntando cada día, las bandas de música son mucho más que espacios de aprendizaje, aludiendo a su capacidad para educar en valores y generar convivencia, y ha señalado también que son una herramienta para hacer frente a la despoblación, asegurando que cuando se invierte en estas agrupaciones se está abordando también el reto demográfico.

En este sentido, se ha referido también al peso que la cultura tiene en este camino, y ha insistido en el papel de las instituciones como garantes de la igualdad de oportunidades, señalando que es clave estar al lado de las localidades más pequeñas, apoyando, acompañando y empujando.

"Si de verdad nos creemos la igualdad de oportunidades, si de verdad queremos que se viva donde se viva, todo el mundo tenga los mismos derechos, las administraciones públicas tenemos que ir a complementar eso que el mercado nunca nos va a dar. Vender en la feria de Albacete es fácil, pero cuando se pone un negocio en un pueblo chiquitito, estamos creando un servicio público. Y hay que ayudar más a aquel que más lo necesita y, a tema de territorialidad, son los más pequeños. Por eso, siempre reivindicaremos que aquellos más pequeños necesitamos de más financiación, de lo contrario, al final, tendremos menos derechos", ha afirmado.

EL RENACER DE UNA BANDA

Por su parte, el alcalde de Alcaraz, Pedro Valero, ha comenzado sus palabras poniendo en valor su localidad, asegurando que "es un privilegio vivir allí" y, del mismo modo, ha apuntado "el orgullo que ha sido quedar en el pincho de la Feria para encontrarte con los integrantes y hacer el paseíllo por el Recinto Ferial", agradeciendo a la Diputación no sólo esta oportunidad, sino el respaldo constante que reciben.

Durante su intervención, también ha explicado cómo ha sido el 'renacer' de la banda municipal, detallando que cuando llegó a la Alcaldía se pusieron a trabajar en esta dirección desde la certeza de que "un pueblo sin banda, es un pueblo sin alma, como siempre dice Santi Cabañero". Y ese trabajo ha dado sus frutos de la mano de quienes fueron músicos de la anterior banda y a través de grandes profesionales, pero sobre todo gracias al esfuerzo del Ayuntamiento que se marcó este objetivo como una prioridad y, además, lo hizo desde la generosidad para acoger a alumnos y alumnas de la comarca.

De hecho, la banda cuenta con más de 30 músicos y músicas y, en el caso de la escuela, rondan las 100 inscripciones con chicos y chicas procedentes no sólo de Alcaraz, sino de localidades como Bienservida, Vianos, Salobre, Reolid, Peñascosa, Villapalacios o Povedilla, creando una gran red de convivencia y compañerismo.

El alcalde también ha subrayado que ahora el objetivo es que esta agrupación siga creciendo y abriéndose a la comarca "para acoger a todos los pueblos que quieran", y ha indicado que están trabajando para sumar recursos y espacios que acompañen ese crecimiento "porque es un orgullo contar con una banda de música como la nuestra". Momento en el que ha puesto en valor cómo esta joven formación acompaña las fiestas locales y se ha referido a la Virgen de Cortes y al profundo vínculo que esta tiene con toda la provincia.

También Ángel Sánchez, director de la Banda Municipal de Música 'Santos Villar', ha tomado la palabra para acercar a las personas asistentes a la evolución de la banda de música en Alcaraz, recordando que hay documentos escritos que sitúan su origen en 1920, aunque los vecinos y vecinas recuerdan una ya en el siglo XIX que tocaba en las fiestas locales, y se ha centrado en la actual.

En este sentido, ha explicado que en la actualidad hay 8 profesores especialistas en otros tantos instrumentos, y ha agradecido a la Diputación el apoyo, asegurando que éste sumado al esfuerzo del Ayuntamiento, al buen hacer de los docentes y a la implicación del alumnado, ha convertido una iniciativa cultural en un proyecto lleno de vida, que "hace posible que a 100 kilómetros de Albacete nuestros alumnos tengan la posibilidad de recibir formación de calidad".

Además, ha insistido en cómo la actitud del alumnado ha sido clave para este éxito colectivo, asegurando que "es admirable ver con qué ilusión aprende y ensaya un niño que podría estar jugando al Fortnite, pero que está formándose en música y eso es una riqueza cultural inigualable", al tiempo que ha afirmado, en línea con el alcalde, que el objetivo es conseguir que esta agrupación crezca convertida "en una gran banda comarcal y un referente cultural".

Finalmente, Pedro Sáez, secretario de la agrupación musical y músico en la anterior etapa y en ésta, ha explicado "la inmensa alegría" que ha supuesto el regreso de la banda a la localidad, y ha explicado que el actual nombre, Banda Municipal de Música 'Santos Villar', es un homenaje a "una persona que sentía y vivía la música, que fue padre de sus alumnos y profesor de todos los instrumentos".

Además, como recuerdo de esta jornada, la Diputación ha entregado al Ayuntamiento y a la Banda Municipal unas esculturas inspiradas en la fachada del Palacio Provincial, realizadas por Francisco Javier Jiménez Pérez, 'Javi Artesanía Creativa', e incorporando un guiño de notas musicales. Una pieza creada expresamente para estas citas que enlaza la identidad de la institución provincial con el hilo conductor de su presencia en la Feria y con la celebración de los 75 años del Real Conservatorio.