Alcaudete de la Jara acoge un simulacro con 250 efectivos para coordinar una aplicación eficaz del Pricam

Simulacro de activación del Plan de Emergencias de Protección Civil por Inundaciones de Castilla-La Mancha (PRICAM) en el término municipal de Alcaudete de la Jara. - JCCM

TOLEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un nuevo simulacro, en Alcaudete de la Jara, que ha contado con la participación de 250 efectivos, entre los diferentes grupos de intervención y los figurantes, con el objetivo de coordinar una aplicación eficaz del Plan Especial de Emergencias de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam).

Esta hipótesis planteaba una situación de emergencia generada por inundaciones en la localidad toledana, por lo que, durante el ejercicio, el objetivo ha sido reforzar la aplicación de los protocolos y medidas de actuación recogidas en los planes de emergencia; concretamente el Pricam y el Plan de Emergencia de la presa del Río Gévalo, ya que desempeña un papel reseñable durante el desarrollo del simulacro, ha imformado la Junta en nota de prensa.

Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación desplazados a la zona, el viceconsejero de Administración Local y Cordinación Administrativa, Eusebio Robles, quien ha estado acompañado por el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig; la directora gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro; el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez; la delegada provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, María Castaño; la alcaldesa la localidad, Cristina Cebas; y el gerente de Urgencias y Emergencias de Transporte Sanitario (GUETS) del Sescam, Alberto López.

El viceconsejero ha considerado ésta una jornada importante para la comarca de Talavera de la Reina, ya que con este simulacro se pretende "analizar las distintas situaciones" que se pueden dar con la activación de un plan como el de emergencias por inundaciones, cuya puesta en práctica permite "engrasar toda la maquinaria para saber que cuando hay una emergencia somos capaces de activar todos los recursos necesarios para advertir a la población y obtener el resultado más satisfactorio".

Del mismo modo, Eusebio Robles ha hecho un repaso de las distintas actuaciones que se han sobrevenido por las consecuencias de las inundaciones; tales como rescate de personas en vehículos o de senderistas, la evacuación del colegio o achiques en viviendas. Por todo ello, se hace necesaria la activación del plan contemplando "todo lo necesario para que la población se dé cuenta de que cuando hay una emergencia el Gobierno de Castilla-La Mancha pone a disposición todos los recursos disponibles" para dar una "respuesta eficiente y eficaz" a la ciudadanía con la aplicación de los diferentes planes de protección civil.

ENVÍO DE MENSAJE DEL SISTEMA ES-ALERT A TODA LA POBLACIÓN AFECTADA

Durante el simulacro, todos aquellos dispositivos móviles que se encontraban en las inmediaciones de Alcaudete de la Jara han recibido un mensaje del sistema Es-Alert, procedente de la Red de Alerta Nacional (RAN), informando de la realización de este ejercicio y también del uso de las sirenas de la presa, para avisar acústicamente a la población durante el desarrollo del mismo.

La hipótesis del simulacro se basa en la emisión, por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), de un boletín de aviso de nivel naranja por riesgo de precipitaciones en la comarca toledana de La Jara, ocasionando, en un primer momento, un rápido llenado de la presa del río Gévalo, ubicada en el término municipal de Alcaudete de la Jara, con posibilidad de rotura de esta y, consecuentemente, un riesgo inminente de avenida.

En el ejercicio se simula una importante y rápida acumulación de precipitaciones que acaban generando balsas de agua, escorrentías e inundaciones en diversos puntos de la localidad. Precisamente, el simulacro contempla la evacuación de un colegio, el salvamento de unas personas atrapadas en el interior de un coche, que ha sido arrastrado por el agua, el rescate en altura de dos senderistas atrapados en el cauce del río y también un achique en una vivienda, cuyos inquilinos son personas dependientes.

DESALOJO DE UN CENTRO ESCOLAR Y RESCATE DE DOS SENDERISTAS

Dentro del simulacro y como consecuencia de las lluvias, comienza a inundarse algunas instalaciones del CEIP 'Rufino Mansi', que tiene que ser evacuado y que, junto con la ayuda de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de localidad, procederá al traslado de varios alumnos y profesores a un albergue provisional, desplegado por Cruz Roja en la plaza del Ayuntamiento.

Otra de las intervenciones destacadas en el desarrollo de este ejercicio es el rescate en altura de dos senderistas, que han quedado atrapados en el cauce del río Gévalo, agarrados a una viga del puente de la N-502 mientras el agua les llega más arriba de la cintura. La maniobra, realizada por bomberos del CPEIS, consiste en descender y subir a las dos personas afectadas, desde el puente, para poder evacuarlas a una zona segura.

Con este tipo de ejercicios, desde el Ejecutivo regional, se pretende trabajar el correcto funcionamiento interno del Plan Especial de Emergencias de Protección Civil por Inundaciones para garantizar su efectividad, así como la rapidez de respuesta de los grupos de acción y las medidas de protección aplicadas a la población.

Destaca la importancia de las comunicaciones entre los distintos grupos de intervención que participaron en este ejercicio, ya que una correcta comunicación facilita la coordinación, y sirve para garantizar la activación de todos los efectivos que tendrían que intervenir para dar una respuesta eficaz ante este tipo de emergencia.

Robles ha agradecido la colaboración y cooperación de todas las partes implicadas en el desarrollo de este simulacro, que han sido: efectivos de Guardia Civil; Bomberos del CPEIS de Toledo; personal adscrito al Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales en Castilla-La Mancha (INFOCAM); personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM); Cruz Roja; agrupación de voluntarios de Protección Civil de Alcaudete de la Jara, Palomeque, Almorox, Escalona y La Puebla de Almoradiel; Servicio de Protección Civil y del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha. A ellos se han sumado alumnos de Formación Profesional del IES Fernando Zobel de los ciclos formativos relacionados con Emergencias Sanitarias, Emergencias y Protección Civil.