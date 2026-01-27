Alcázar de San Juan acogerá en junio el X Congreso Internacional de Historia Ferroviaria

Presentación del X Congreso Internacional de Historia Ferroviaria. - AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN

CIUDAD REAL, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alcázar de San Juan será la sede del X Congreso Internacional de Historia Ferroviaria, organizado por la Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria (Asihf) junto a la Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE) en colaboración con el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan los días 24, 25 y 26 de junio de 2026.

El congreso reunirá a investigadores procedentes de universidades españolas, portuguesas, iberoamericanas y norteamericanas con un total de 104 propuestas de comunicación, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha presentado este evento acompañada por el presidente de Asihf, Miguel Muñoz, y por el gerente de Investigación Histórica y Patrimonio Documental de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, Francisco Polo, junto a quienes ha subrayado el valor de que Alcázar de San Juan se convierta en sede de este congreso; siendo el ferrocarril un elemento vertebrador de la identidad local.

La alcaldesa ha señalado que "Alcázar de San Juan lleva 172 años de su vida ligada al tren en el sentido más amplio de la palabra, hasta el punto de que aquí no hablamos de apellidos alcazareños, sino de apellidos ferroviarios" y ha añadido que "la historia del ferrocarril es la historia de nuestra vida, de nuestra economía, de nuestra política y de nuestra manera de entender el progreso".

En este sentido, ha indicado que "este congreso no es solo una oportunidad para que los especialistas hablen entre ellos, sino para abrir el conocimiento a la ciudadanía y explicar de dónde venimos y por qué Alcázar es lo que es gracias al ferrocarril".

En cuanto a la importancia de la historia ferroviaria del municipio, la alcaldesa ha hecho referencia al impulso que se está realizando desde la casa consistorial para crear un Museo del Ferrocarril de grandes dimensiones, que incorpore material pesado y que permita recorrer visualmente la historia ferroviaria ligada a la ciudad.

Del mismo modo, la alcaldesa ha hecho referencia al futuro ferroviario de esta ciudad que, ha matizado, "sigue vinculada al tren"; afirmando que se sigue trabajando por la alta velocidad, así como para reforzar el transporte de mercancías por ferrocarril. "Alcázar de San Juan, como ciudad ferroviaria, merece estar a la altura de su historia y de su identidad", ha concluido.

El presidente de Asihf ha expresado que la elección de Alcázar de San Juan responde a su papel histórico como nudo ferroviario y ha añadido que dedicarán la sesión principal a la historia de los ferrocarriles de Castilla-La Mancha, "con la intención de reunir investigaciones que dejen una huella duradera y que puedan culminar en una publicación científica".

Miguel Muñoz ha destacado igualmente la diversidad temática del programa, que abordará cuestiones como la internacionalización de las compañías ferroviarias entre los siglos XIX y XXI, la relación entre el ferrocarril y la ciudad, las privatizaciones en Iberoamérica, el patrimonio cultural ferroviario, los ferrocarriles industriales y, por primera vez, una sesión monográfica dedicada a la historia de las trabajadoras ferroviarias.

"Este congreso puede marcar una inflexión muy positiva en la historiografía ferroviaria ibérica e internacional", ha expresado. Desde la Fundación de Ferrocarriles Españoles, Francisco Polo ha señalado que Alcázar de San Juan "no se merece menos que un congreso de este nivel, por su profundo pasado ferroviario y por el patrimonio histórico que conserva".